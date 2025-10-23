CBŚP zlikwidowało narkobiznes pseudokibica. Zobacz, co znaleźli!

CBŚP, KPP w Węgorzewie i Żandarmeria Wojskowa rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą.

Zatrzymano kolejnych członków, w tym lidera, zabezpieczając 85 kg marihuany, kilogram heroiny, broń i gotówkę. Wartość zabezpieczonych narkotyków to blisko 5 milionów złotych, a sprawa ma już ponad 50 podejrzanych.

Jakie inne przestępstwa przypisuje się tej grupie i jakie konsekwencje poniosą jej członkowie?

Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Węgorzewie oraz Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się przemytem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Członkowie grupy, oprócz działalności narkotykowej, mieli również dokonywać licznych kradzieży z włamaniem na szkodę mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego.

Podjęte działania pozwoliły na wznowienie 18 spraw wcześniej umorzonych z powodu niewykrycia sprawców. Straty oszacowano na blisko milion złotych.

W jednej z realizacji przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu zatrzymano 8 osób. Podczas działań zabezpieczono 120 tysięcy złotych w gotówce oraz narkotyki, w tym marihuanę i amfetaminę. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec pięciu podejrzanych.

- informuje kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Komendanta CBŚP

W ramach dalszych działań funkcjonariusze CBŚP zatrzymali jednego z liderów grupy, pseudokibica jednego z olsztyńskich klubów sportowych, odpowiedzialnego za dostawy znacznych ilości narkotyków. Ze względu na informacje o możliwym posiadaniu przez niego broni palnej, w akcję zatrzymania mężczyzny zaangażowano funkcjonariuszy Zespołu Specjalnego Zarządu w Olsztynie CBŚP.

Zatrzymanie przeprowadzono na trasie dojazdowej do Olsztyna. W dostawczym pojeździe, którym poruszał się zatrzymany, policjanci ujawnili 85 kg marihuany. W trakcie przeszukania mieszkania, z którego korzystał zatrzymany, policjanci zabezpieczyli 135 tysięcy złotych w gotówce, biżuterię oraz ujawniono samochód ciężarowy, który służył jako magazyn do przechowywania narkotyków, w którym funkcjonariusze odkryli ponad kilogram heroiny oraz broń palną z amunicją.

- wyjaśnił rzecznik CBŚP.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków, oszacowana została na blisko 5 milionów złotych. Na wniosek prokuratora, sąd tymczasowo aresztował zatrzymanego. Razem z mężczyzną zatrzymano także osobę podejrzaną o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Aktualnie w śledztwie występuje ponad 50 podejrzanych, którym przedstawiono liczne zarzuty, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboju, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także licznych włamań i kradzieży rozbójniczych.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie dokonała również zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych: samochodów, biżuterii, gotówki oraz innych ruchomości o łącznej wartości blisko 2 milionów złotych.

