Wielki spór o religię trwa. Katecheci mają pretensje i nie odpuszczają

Religia w szkołach

W ostatnim czasie odnośnie lekcji religii w polskich szkołach zaszło wiele zmian. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 22.03.2024 roku, ocena z religii od 1 września 2024 roku nie wlicza się już do średniej oraz nie ma wpływu na promocję ucznia do kolejnej klasy. To jednak nie koniec. Minister edukacji Barbara Nowacka chce również ograniczyć ilość religii do jednej godziny tygodniowo oraz proponuje, by takowe zajęcia odbywały się na pierwszej bądź ostatniej lekcji. Te i wszelkie inne zapowiedziane zmiany w tej sprawie wywołują co rusz kontrowersje. W ostatnim czasie swoje niezadowolenie postanowiło pokazać nawet Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.

Katecheci mają pretensje do Nowackiej. "Nie dotrzymała Pani słowa"

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wyraziło swój sprzeciw wobec działań podejmowanych przez minister Barbarę Nowacką i wystosowało do niej list otwarty, w którym wielokrotnie podkreślali swoje niezadowolenie. Barbarze Nowackiej zarzucana jest m.in. marginalizacja i dyskryminacja lekcji religii, brak konsultacji ze środowiskiem katechetów oraz narażanie zdrowia tej grupy nauczycieli.

Dlaczego, pomimo zapowiadanych przez Panią i Pani pracowników konsultacji z naszym środowiskiem, nie dotrzymała Pani słowa i nie spotkała się do tej pory z nauczycielami religii zrzeszonymi między innymi w naszym stowarzyszeniu - pytali autorzy listu, cytuje portal natemat.pl.

Jako feministka, naraża zdrowie naszych koleżanek, z których wiele doświadcza obecnie stanów depresyjnych i lękowych spowodowanych obawą o utratę pracy - czytamy w liście, cytuje portal wiadomosci.gazeta.pl.

Stowarzyszenie w liście podkreśliło jeszcze, iż działania minister Nowackiej są sprzeczne z polską tradycją.

Ani w polskiej Konstytucji, ani w ustawie o systemie oświaty z 1991 r. nie ma zapisu, że polska szkoła ma być laicka, czyli de facto ateistyczna - pytali autorzy listu, cytuje portal natemat.pl.

Co dalej z religią w szkołach? Katecheci proponują kompromis

Spór o lekcje religii trwa, a informacje podane w liście otwartym mogą sporo namieszać w tej kwestii. Stowarzyszenie zaproponowało jednak ze swojej strony kompromis - chcą, by podobnie jak w przypadku edukacji zdrowotnej pozostawić decyzję rodzicom.

Dlaczego nie zaproponuje Pani kompromisu między likwidowanym wychowaniem do życia w rodzinie a zapowiadaną edukacją zdrowotną - piszą w liście, cytuje portal natemat.pl.

