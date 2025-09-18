Kierowca tłumaczył promil alkoholu "problemami gastrycznymi". Na widok alkomatu zaczął uciekać!

W Sopocie doszło do niezwykłego incydentu, gdy pijany kierowca sam zgłosił się na policję.

44-latek, chcąc udowodnić trzeźwość, przyjechał pod komendę, lecz uciekł na widok alkomatu.

Mężczyzna miał ponad promil alkoholu we krwi; grozi mu do 3 lat więzienia.

Jakie "problemy gastryczne" miały usprawiedliwić jego stan? Dowiedz się więcej!

W nocy z poniedziałku na wtorek (15/16 września), około godziny 1:40, do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie zgłosiła się para 44-latków. Jak ustalili funkcjonariusze, pomiędzy partnerami doszło do sprzeczki dotyczącej trzeźwości mężczyzny kierującego samochodem. Chcąc udowodnić swój stan, 44-letni sopocianin zaproponował kobiecie, że samodzielnie stawi się w jednostce policji na badanie alkomatem.

Po wejściu do komendy mężczyzna zorientował się jednak, że policjanci faktycznie przygotowują się do przeprowadzenia badania jego trzeźwości. Wówczas nagle wyszedł z budynku i uciekł pieszo.

Dyżurny jednostki, analizując zapis monitoringu, potwierdził, że to właśnie on chwilę wcześniej kierował porsche, którym para podjechała pod komendę. Natychmiast w pobliski rejon skierowano patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali 44-latka kilka ulic dalej, a następnie doprowadzili go do jednostki – już w charakterze podejrzanego.

Po przeprowadzeniu badania alkomatem okazało się, że mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 0,52 mg/l, czyli ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu elektroniczne prawo jazdy, a następnie osadzili w policyjnej celi.

44-latek usłyszał zarzuty z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.” 44-latek tłumaczył się policjantom, że ma problemy gastryczne i jego stan miały spowodować zażywane lekarstwa.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to jedno z najpoważniejszych zagrożeń w ruchu drogowym. Nietrzeźwi kierowcy stwarzają ogromne ryzyko nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu.

Sonda Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie