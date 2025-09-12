Farciarz dołączył do klubu milionerów. Bilet wstępu kosztował go 20 złotych

Szczęśliwy gracz Lotto z Międzyzdrojów wygrał okrągły milion złotych, kupując zdrapkę "Klub milionerów" za 20 zł.

Zdrapka została zakupiona w punkcie Lotto przy ul. Gryfa Pomorskiego 25/U8 w Międzyzdrojach.

Wyemitowano 2 001 000 losów "Klubu milionerów", a pula nagród wynosi ponad 24 700 000 złotych.

Wielka wygrana w Międzyzdrojach. Dołączył do klubu milionerów

Zakup zdrapki Lotto to dla wielu osób drobna rozrywka, traktowana jako urozmaicenie codziennych obowiązków. Tym razem jednak los uśmiechnął się szerzej niż zwykle. Zwycięzca, który odwiedził jeden z punktów Lotto w Międzyzdrojach, skreślił symbol po symbolu, aż wreszcie jego oczom ukazał się upragniony zestaw, gwarantujący główną nagrodę.

Emocje musiały być ogromne – od niedowierzania, przez radość, aż po świadomość, że właśnie zmieniło się jego życie. Wygrał okrągły milion złotych. A to wszystko naprawdę niewielkim kosztem, ponieważ zdrapka kosztowała zaledwie 20 złotych. Obecnie za taką kwotę ciężko zrobić nawet drobne, codzienne zakupy. Gracz oczywiście pozostał anonimowy, wiadomo jednak, że szczęśliwy los został kupiony w punkcie przy ul. Gryfa Pomorskiego 25/U8.

Okrągłą sumkę przyniosła graczowi zdrapka o nazwie "Klub milionerów". Została ona wyemitowana w nakładzie 2 001 000 losów z pulą nagród wynoszącą ponad 24 700 000 złotych. Główna wygrana w wysokości miliona złotych była tylko jedna. Zgarnął ją farciarz z Międzyzdrojów, na swoich właścicieli wciąż czekają niższe sumy, które można wygrać kupując tę zdrapkę.

Zdrapki coraz popularniejsze wśród graczy

Wygrana, choć spektakularna, nie jest pierwszą tego typu w historii zdrapek Lotto. W ostatnich latach Polacy coraz chętniej sięgają po tę formę gry, kuszeni prostotą zasad i natychmiastową możliwością sprawdzenia wyniku. Nie trzeba czekać na losowanie, nie trzeba śledzić transmisji – wystarczy moment, by dowiedzieć się, czy los przyniósł szczęście. Najwyższe wygrane w zdrapkach Lotto wyniosły dwa miliony złotych.

