Na stronie Pomorskiej Policji czytamy, że do zdarzenia doszło w Nowej Wsi Lęborskiej. Świadkowie zauważyli peugeota jadącego "wężykiem". Kierująca nim kobieta co chwilę zwalniała i przyspieszała. - W pewnym momencie auto najechało bokiem na krawężnik i się zatrzymało. Jadący za nią kierowca i jego dwie pasażerki natychmiast zareagowali. Odebrali 34-latce kluczyki i uniemożliwili jej oddalenie się do czasu przyjazdu policji - relacjonują mundurowi.

Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili przypuszczenia świadków. Badanie alkomatem wykazało, że 34-latka z powiatu wejherowskiego miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy, a samochód został odholowany na parking strzeżony na koszt właściciela.

- 34-latka wkrótce usłyszy zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności i co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów - informują policjanci z Lęborka.

Bohaterska postawa świadków. Nie bądźmy obojętni!

Postawa świadków zasługuje na ogromne uznanie. Dzięki ich szybkiej i zdecydowanej reakcji udało się zapobiec tragedii. - Pamiętajmy! Osoby siadające za kierownicą pod wpływem alkoholu stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym - apelują policjanci z Pomorza.

Jeśli widzimy, że ktoś prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu, nie wahajmy się powiadomić służby. Mundurowi powinni niezwłocznie reagować na takie zgłoszenia. Ważne jednak, aby nie interweniować "na własną rękę" w sytuacji, która może stanowić zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

