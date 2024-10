Popłoch w pociągu. Jadowity pająk chodził po wagonie! Co on tam robił?

Wszystkich Świętych 2024. Kiedy wypada?

Kościół Rzymskokatolicki obchodzi dzień Wszystkich Świętych 1 listopada. To właśnie tego dnia wiele polskich rodzin wybiera się na cmentarze, by upamiętnić swoich bliskich, którzy odeszli. Zazwyczaj jest to dzień dość melancholijny, podczas którego przy grobach spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi. W tym roku Wszystkich Świętych wypada w piątek, więc warto pamiętać, by przed tym dniem zakupić jeszcze ozdoby.

Wiązanki na Wszystkich Świętych 2024

Na grobach bliskich bardzo często w okresie listopadowym pojawiają się różnego rodzaju wiązanki. To popularna ozdoba, którą można zarówno zrobić samodzielnie w domu, jak i zakupić w sklepach czy kwiaciarniach. Wybierając wiązanki, pamiętaj, by zwrócić uwagę nie tylko na ich wygląd, ale również na to, by były odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Kwiaty na cmentarz: jakie wybrać? Chryzantemy będą droższe!

Wszystkich Świętych co roku skłania do refleksji nad wyborem kwiatów. Najczęściej Polacy kupują chryzantemy, które prezentują się na grobach naprawdę pięknie i - co ważne - są odporne na złe warunki atmosferyczne. Okazuje się jednak, że w tym roku prawdopodobnie wiele osób zacznie szukać innych alternatyw, bowiem ceny chryzantem będą szły w górę, czego nie ukrywają producenci owych roślin.

Uprawa chryzantem wiąże się z dużym nakładem pracy i to ona ma znaczny wpływ na końcową cenę tej rośliny. Na przykład, przy hodowli chryzantemy wielkokwiatowej nasi pracownicy muszą poświęcić kilkanaście minut na każdą roślinę, żeby ją wyczyścić z niepotrzebnych pąków. Tego się nie da zautomatyzować w żaden sposób - mówili w rozmowie z portalem Fakt.pl Renata i Jacek Skrzydlińscy, którzy od ponad 20 lat zajmują się hodowlą roślin ozdobnych.

Jeśli więc faktycznie w tym roku chryzantemy okażą się zbyt kosztowne, warto rozważyć inne, lecz równie efektowne kwiaty, które sprawdzą się idealnie na cmentarz. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji:

Astry

Wrzosy

Cynie

Goździki

Nagietki

Bratki doniczkowe.

Znicze na cmentarz

Oprócz wiązanek i kwiatów na cmentarzach co roku pojawiają się także znicze. To właśnie one szczególnie wieczorem nadają wyjątkowego klimatu. Jakie jednak najlepiej wybrać?

Jeśli jesteś osobą, która zwraca uwagę na ekologiczne wybory, pomyśl nad zakupem ledowego znicza, który ozdobi grób nawet przez kilka lat. Decydując się jednak na znicz klasyczny, który należy podpalić zapalniczką, pamiętaj, by w miarę możliwości wybrać taki z długim knotem i wymiennym wkładem.