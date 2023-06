Wybiegł z samochodu i prosił o pomoc! Liczyła się każda sekunda

To była pracowita końcówka długiego weekendu dla policjantów z Gdańska. Do prowadzących kontrole pojazdów funkcjonariuszy podbiegł kierowca osobówki i poprosił o szybką pomoc. - W samochodzie mężczyzny była jego ciężarna żona i wszystko wskazywało na to, że chwile wcześniej rozpoczęła się u niej akcja porodowa - czytamy w komunikacie KWP w Gdańsku. Na szczęście, dla policjantów takie akcje to nic nowego i stróże prawa doskonale wiedzieli, co należy zrobić.

Policjanci bez chwili wahania postanowili pomóc rodzicom i mającemu przyjść na świat dziecku. Policjanci włączyli w radiowozie sygnały, zameldowali o sytuacji oraz o podjęciu pilotażu oficerowi dyżurnemu i ruszyli w kierunku szpitala.

- Pilotaż osobówki ulicami Trakt św. Wojciecha, Okopowa, Wały Jagiellońskie, aż do ul. Smoluchowskiego przebiegł bezpiecznie, sprawnie i błyskawicznie. Kobieta już po kilku minutach była pod opieką specjalistów - informują policjanci z biura prasowego KWP w Gdańsku. Funkcjonariuszom gratulujemy dobrze poprowadzonej akcji, a szczęśliwej rodzinie życzymy wszystkiego najlepszego.

