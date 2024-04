Żeby zagrać w Eurojackpot, wystarczy 12,50 zł. - Czemu nie? - pomyślał jeden z graczy i przyszedł do kolektury przy ul. Słowackiego 200 w Gdańsku. 23 kwietnia spróbował swoich sił w popularnej grze. We wtorek wylosowano liczby: 2, 3, 6, 15, 35 + 1, 3. Efekt? Bohater tekstu jest jednym z dwóch Polaków, którzy zgarnęli 15 327 802 zł! To wygrana II stopnia (5+1). Drugi taki zakład odnotowano w Kielcach (województwo świętokrzyskie). Tym samym Polska ma dwóch nowych milionerów. Farciarze mogą kupić luksusowe auto, planować rajskie wakacje lub zrealizować przyziemne plany. Serdecznie gratulujemy! Warto dodać, że w Europie odnotowano aż dwie wygrane I stopnia I (5+2): w Słowenii i Niemczech. Gracze dostaną po 60 mln euro.

Wygrali miliony w Eurojackpot. Jak grać?

Jesteśmy przekonani, że wielu spróbuje powtórzyć wynik szczęśliwców z Kielc i Gdańska. Jak grać w Eurojackpot? Jeden zakład kosztuje 12,50 zł. Rozgrywka nie jest skomplikowana.

- Wybierz 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Możesz wybrać je samodzielnie, zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online, bądź w sposób mieszany (Mix) w punkcie LOTTO - instruują organizatorzy na stronie Totalizatora Sportowego.

Aby zwiększyć swoje szanse, można grać systemem. Organizatorzy uczulają, aby zachowywać kupony, bo to jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Pamiętajmy, aby do gier hazardowych podchodzić ostrożnie. Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba bardzo uważać, by się od tego nie uzależnić. Najwyższe wygrane będziemy omawiać w naszym serwisie.