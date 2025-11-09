Miasto wielkich zamiarów, które nigdy nie ożyło

Czasem powstają na świecie miejsca z wielkimi zamiarami – zaplanowane z rozmachem i budowane z wiarą, że staną się symbolem nowoczesności i sukcesu. Tak miało być i tym razem, bowiem setki niemal identycznych rezydencji w pięknej okolicy Mudurnu w północno-zachodniej Turcji miały stworzyć ekskluzywne osiedle dla zamożnych mieszkańców. Projekt zapowiadał się ambitnie, obiecywał prestiż, komfort i poczucie wyjątkowości.

Zamiast tego pozostało coś zupełnie innego, a mianowicie rzędy pustych domów, niedokończone fasady i cisza, która zastąpiła gwar planowanego luksusu. Poznajcie inwestycję, która miała przyciągać kapitał i stać się wzorem dla innych, lecz z czasem stała się przykładem, jak szybko marzenia o bogactwie mogą obrócić się w symbol niepowodzenia.

Opuszczony Disneyland w Turcji. Burj Al Babas

Między Ankarą a Stambułem rozciąga się niezwykłe, a zarazem niepokojące miejsce. Setki identycznych miniaturowych zamków stoją ramię w ramię w dolinie, w której miało tętnić życie elity. To Burj Al Babas, czyli osiedle, które docelowo miało symbolizować luksus i prestiż, a dziś jest jednym z najbardziej znanych miast-widm na świecie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Burj Al Babas w Turcji [ZDJĘCIA]

Projekt Burj Al Babas powstał w 2014 roku, lecz został porzucony w 2019 roku po tym, jak deweloperzy ogłosili upadłość z długiem w wysokości 25 milionów dolarów. Inwestorzy planowali stworzyć ekskluzywne osiedle złożone z ponad 700 willi stylizowanych na europejskie zamki. Każdy dom miał mieć wieżyczki, balkony, marmurowe łazienki i widok na góry. W centrum kompleksu planowano galerie handlowe, spa, łaźnie tureckie i rozrywki dla bogatych mieszkańców z Bliskiego Wschodu oraz Europy. Deweloperzy liczyli, że przyciągną zamożnych inwestorów z krajów arabskich, zachwyconych bajkową architekturą i urokami tureckiej przyrody, lecz niestety ich plany się nie ziściły.

Miasto luksusu, w którym nikt nie zamieszkał

Burj Al Babas stało się więc symbolem kryzysu nadmiernych ambicji i spekulacji na rynku nieruchomości. Projekt, który miał być dowodem potęgi tureckiego budownictwa, pokazał raczej, jak szybko marzenia o luksusie mogą zamienić się w finansową ruinę.

Najpiękniejsze zamki w Polsce. Te budowle skrywają setki tajemnic Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.