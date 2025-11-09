Wygląda jak opuszczony Disneyland. Bajkowe osiedle przyprawia o dreszcze!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-09 15:00

To miejsce miało przyciągać bogatych mieszkańców z całego świata. Zamiast tego stało się symbolem nieudanej inwestycji i przestrogą dla branży nieruchomości. Setki jednakowych domów stoją puste, a projekt, który miał przynieść fortunę, przyniósł tylko długi i rozczarowanie.

Super Express Google News

Miasto wielkich zamiarów, które nigdy nie ożyło

Czasem powstają na świecie miejsca z wielkimi zamiarami – zaplanowane z rozmachem i budowane z wiarą, że staną się symbolem nowoczesności i sukcesu. Tak miało być i tym razem, bowiem setki niemal identycznych rezydencji w pięknej okolicy Mudurnu w północno-zachodniej Turcji miały stworzyć ekskluzywne osiedle dla zamożnych mieszkańców. Projekt zapowiadał się ambitnie, obiecywał prestiż, komfort i poczucie wyjątkowości.

Zamiast tego pozostało coś zupełnie innego, a mianowicie rzędy pustych domów, niedokończone fasady i cisza, która zastąpiła gwar planowanego luksusu. Poznajcie inwestycję, która miała przyciągać kapitał i stać się wzorem dla innych, lecz z czasem stała się przykładem, jak szybko marzenia o bogactwie mogą obrócić się w symbol niepowodzenia.

Polecany artykuł:

To najpiękniejsza wieś na świecie. Teraz wprowadza zakazy dla turystów

Opuszczony Disneyland w Turcji. Burj Al Babas

Między Ankarą a Stambułem rozciąga się niezwykłe, a zarazem niepokojące miejsce. Setki identycznych miniaturowych zamków stoją ramię w ramię w dolinie, w której miało tętnić życie elity. To Burj Al Babas, czyli osiedle, które docelowo miało symbolizować luksus i prestiż, a dziś jest jednym z najbardziej znanych miast-widm na świecie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Burj Al Babas w Turcji [ZDJĘCIA]

To Burj Al Babas
11 zdjęć

Projekt Burj Al Babas powstał w 2014 roku, lecz został porzucony w  2019 roku po tym, jak deweloperzy ogłosili upadłość z długiem w wysokości 25 milionów dolarów.  Inwestorzy planowali stworzyć ekskluzywne osiedle złożone z ponad 700 willi stylizowanych na europejskie zamki. Każdy dom miał mieć wieżyczki, balkony, marmurowe łazienki i widok na góry. W centrum kompleksu planowano galerie handlowe, spa, łaźnie tureckie i rozrywki dla bogatych mieszkańców z Bliskiego Wschodu oraz Europy. Deweloperzy liczyli, że przyciągną zamożnych inwestorów z krajów arabskich, zachwyconych bajkową architekturą i urokami tureckiej przyrody, lecz niestety ich plany się nie ziściły.

Polecany artykuł:

Nowy gigant rozrywki w Zachodniopomorskiem. "Polski Disneyland" zdradził ceny b…

Miasto luksusu, w którym nikt nie zamieszkał

Burj Al Babas stało się więc symbolem kryzysu nadmiernych ambicji i spekulacji na rynku nieruchomości. Projekt, który miał być dowodem potęgi tureckiego budownictwa, pokazał raczej, jak szybko marzenia o luksusie mogą zamienić się w finansową ruinę.

Najpiękniejsze zamki w Polsce. Te budowle skrywają setki tajemnic
QUIZ. Sobotnia ortografia. Razem czy osobno? Arcytrudny quiz. Niewiele osób zdobędzie komplet punktów
Pytanie 1 z 10
Która forma zapisu jest poprawna?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIEKAWOSTKI
TURCJA