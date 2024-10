To nie on powinien prowadzić tira

Spis treści

Zamek w Łapalicach - historia powstania. Obiekt od lata popada w ruinę

Niedokończony zamek w Łapalicach na Pomorzu bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych budowli w Polsce wśród urbexowiczów i miłośników architektury. Nie ma się co dziwić to olbrzymi obiekt, który robi piorunujące wrażenie! Jak jednak powstał i dlaczego, choć jest tak niepowtarzalny, pozostaje opuszczony?

Historia zamku sięga jeszcze okresu PRL-u, bowiem rozpoczęcie budowy datuje się na rok 1983. Wówczas właściciel terenu uzyskał od państwa pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego o powierzchni 170 metrów kwadratowych, ale "zaszalał" i postanowił wybudować na miejscu ogromnych rozmiarów pensjonat! Tym samym przekroczono dozwoloną powierzchnię o ok. 4800 metrów kwadratowych, lecz - co ciekawe - budowy nie zatrzymali urzędnicy ze względów prawnych, a problemy finansowe właściciela.

W 2006 roku urzędy jednak dostrzegły problem w budowie oraz dokumentach z nią związanych, przez co padła decyzja o rozbiórce. Piotr Kazimierczak jako właściciel odwołał się do decyzji, a urząd wymagał dokumentacji zamiennej. Inwestor ową papierologię dostarczał, lecz niekompletną, więc każda ze stron "walczyła" o swoje aż do 2013 roku kiedy to Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zakazał dalszych prac nad obiektem.

"Polski Hogwart" chcieli kupić fani Harry'ego Pottera

Od decyzji wydanej w 2013 roku obiekt niszczał i przyciągał do siebie coraz więcej urbexowiczów. W 2015 roku pojawiły się doniesienia, iż zamek chcieli kupić fani Harry'ego Pottera, którzy byli zachwyceni wyglądem budowli. Nie ma się co dziwić, bowiem obiekt ma aż 52 pomieszczenia, olbrzymią salę balową, basen, 12 monumentalnych wieżyczek oraz 365 okien, co sprawia, że przypomina wielu Hogwart. Mimo to owa transakcja nigdy nie doszła do skutku.

Przełom dla popadającego w ruinę zamku w Łapalicach! Co dalej?

Przełom dla zamku nastąpił dopiero w 2023 roku, kiedy to Rada Miejska Kartuz przyjęła nowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie zezwolono na dokończenie inwestycji, która docelowo ma stać się luksusowym hotelem! Okazuje się więc, że pierwotne plany i marzeniem właściciela Piotra Kazimierczaka mogą się spełnić. Na ten moment niestety nie wiadomo kiedy prace miałyby się zacząć, lecz miejmy nadzieję, że już niebawem! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Czy można wejść do zamku w Łapalicach? Lepiej uważać

Wielu miłośników eksploracji opuszczonych miejsc zastanawia się, czy można jeszcze odwiedzać zamek - formalnie wstęp na teren obiektu jest nielegalny, a złamanie zakazu grozi mandatem, więc lepiej uważać. Raz na jakiś czas wokół terenu budynku można napotkać policję lub straż miejską, która monitoruje sytuację. Jeśli więc jesteście ciekawi, jak przedstawia się zamek w Łapalicach, zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii zdjęć powyżej.