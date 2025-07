Wyniki rekrutacji do szkół średnich ogłoszone – co dalej?

Wyniki rekrutacji ogłoszone – czas nagli!

Osoby zakwalifikowane mają czas do 18 lipca, do godziny 15:00, na potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły. W tym celu należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile dokumenty te nie zostały złożone wcześniej. W przypadku szkół zawodowych wymagane jest również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu, a w niektórych przypadkach także orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 21 lipca 2025 r. do godziny 14:00.

Rekrutacja uzupełniająca – druga szansa

Dla tych, którym nie udało się dostać do żadnej ze szkół w pierwszym naborze, istnieje możliwość wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej. W odróżnieniu od pierwszej tury, rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Zainteresowani uczniowie powinni osobiście zgłosić się do wybranych placówek z kompletem wymaganych dokumentów.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 21 lipca 2025 r. do 23 lipca 2025 r. do godz. 15:00.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

21 lipca 2025 r. do godz. 14:00 – dyrektorzy szkół informują kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Do 22 lipca 2025 r. – kurator oświaty publikuje informacje o wolnych miejscach.

1 sierpnia – ogłoszenie wyników.

4-7 sierpnia – potwierdzanie woli przyjęcia.

8 sierpnia – publikacja list przyjętych.

Progi punktowe – czego się spodziewać?

Szkoły wkrótce opublikują tegoroczne progi punktowe, czyli minimalną liczbę punktów, jaką uzyskał ostatni przyjęty kandydat do danej klasy. Dyrektorzy przewidują, że progi będą zbliżone lub nieznacznie niższe niż w ubiegłym roku.