Wypadek maleńkiej dziewczynki w Gdyni. Mama napotkała poważne utrudnienia

W takich przypadkach nie ma sekundy do stracenia i na szczęście wiedzieli o tym policjanci z Gdyni. Oficer prasowy KMP, asp. Marek Kobiałko przekazał PAP, że w sobotę (11 listopada, Święto Niepodległości) do mundurowych, którzy wykonywali zadania służbowe na skrzyżowaniu przy ul. Legionów podjechała kobieta, która poinformowała, że wiezie dziecko, które pilnie potrzebuje pomocy medycznej. Jak się okazało - niemowlaczka wypadła z łóżeczka. Tego dnia na ulicach Gdyni organizowany był Bieg Niepodległości i parada pod hasłem Gdyńskie Urodziny Niepodległej. W tym czasie zmieniona była organizacja ruchu, część ulic była zamknięta.

- Funkcjonariusze eskortowali samochód do szpitala miejskiego w Gdyni. Dzięki policyjnej pomocy maluch już po chwili trafił do placówki medycznej, gdzie otrzymał fachową pomoc - informuje rzecznik prasowy gdyńskiej komendy. Na szczęście życiu i zdrowiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Służba w policji nieodłącznie związana jest z dbaniem o bezpieczeństwo osób. Wykrywanie sprawców przestępstw i wykroczeń, czy przeprowadzanie interwencji oraz kontroli drogowych to tylko nieliczne zadania funkcjonariuszy. Często nasza służba bywa nieprzewidywalna i wymaga podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji - podkreślił Kobiałko. A czy Ty dostałbyś się do policji? Zapraszamy do rozwiązania naszego quizu.

