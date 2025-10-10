Autobus z uczniami zderzył się z ciężarówką. Poważny wypadek! Są poszkodowani

Około godziny 7:10 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym na trasie między Darzlubiem a Leśniewem. Doszło tam do zderzenia autobusu PKS Gdynia, kursującego na linii 658 relacji Wejherowo–Puck, z pojazdem ciężarowym - podali autorzy profilu kaszuby24.pl na Facebooku!

Nowe fakty w sprawie przekazał nam strażak Komendy PSP w Pucku.

Wypadek w powiecie puckim. Są utrudnienia!

W autokarze ​jechało w sumie 50 osób. Pojazd najpierw zderzył się z ciężarówką, a potem uderzył w drzewo. - Ok. godziny 7:10 do stanowiska kierowania KP PSP w Płucku wpłynęło zgłoszenie o wypadku autobusu PKS z pojazdem ciężarowym. Autobusem linii 658 podróżowało ok. 50 osób, większość stanowiła młodzież, udająca się do szkół ponadpodstawowych w powiecie puckim - powiedział dziennikarce Radia ESKA młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

- Siedem osób doznało lekkich obrażeń i znalazło się pod opieką ZRM. Po przebadaniu, sześć osób trafiło do szpitali w Pucku oraz Wejherowie - dodał oficer prasowy. Strażacy udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy i zabezpieczyli teren. Obecnie ruch odbywa się wahadłowo.

