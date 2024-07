Wypadek w Pomorskiem. Nie żyje 9-letnia dziewczynka, trwa walka o życie chłopca

To znana pisarka

Pomorskie. Tragiczny wypadek. Nie żyje 9-letnia dziewczynka

Do tragedii doszło w niedzielę (14 lipca), około godz. 11 na trasie Miastko–Chlebowo, w powiecie bytowskim. – Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca land rovera, podczas wyprzedzania jadącego przed nim pojazdu z nieustalonych na tę chwilę przyczyn doprowadził do sytuacji, w wyniku której kierowca samochodu marki Opel Zafira stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Mimo podjętej reanimacji 9-letnia pasażerka pojazdu poniosła śmierć – poinformowała kom. Karina Kamińska, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Policjantka wyjaśniła, że oplem podróżowały w sumie cztery osoby. – Trwa walka o życie 2,5-letniego chłopca, pozostałe ranne osoby zostały przetransportowane do szpitali – powiedziała kom. Kamińska.

Policjanci zabezpieczają ślady, wykonują oględziny i rozmawiają ze świadkami zdarzenia, aby jak najszybciej wyjaśnić okoliczności i przyczynę wypadku. Mundurowi ponadto apelują o ostrożność, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, a także niepodejmowanie ryzykownych manewrów na drodze i nieprzecenianie swoich możliwości.