Wyprowadził z firmy grube miliony. Oszust z Gdańska wpadł w Szczecinie

Do zatrzymania doszło w miniony piątek, 17 lutego w Szczecinie. To efekt śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk Oliwa przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Według ustaleń śledczych mężczyzna w okresie od listopada 2019 roku do maja 2022 roku pracując w pokrzywdzonej spółce, zwracał się do innych pracowników o zatwierdzanie przelewów, które rzekomo miały trafiać na rachunki organów podatkowych lub kontrahentów spółki. W rzeczywistości przelewy te wpływały na jego prywatne rachunki bankowe. W ten sposób naraził pracodawcę na straty przekraczające 13 mln zł.

W trakcie przeszukań pomieszczeń należących do mężczyzny na poczet przyszłych kar oraz roszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi zegarki, perfumy, sprzęt RTV i AGD, kosmetyki oraz 5 samochodów o wartości 4 mln zł. Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzany zakupił te przedmioty z pieniędzy pochodzących z przestępstwa. W tej sprawie planowane są kolejne zabezpieczenia dotyczące nieruchomości należących do mężczyzny.

W sobotę policjanci doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut za przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Decyzją sądu 42-latek trafił do aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.

