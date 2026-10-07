Wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Trwają poszukiwania 33-latka z Gdańska

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-07 8:23

Zaginął 33-letni Dymytro Bochkovskyi. Mężczyzna może przebywać na terenie Gdańska lub w jego okolicach. Policjanci proszą o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Funkcjonariusze opublikowali oraz informacje dotyczące wyglądu zaginionego. Każdy kto widział 33-latka proszony jest o kontakt z policją. Szczegóły poniżej.

Portret Dymytro Bochkovskyiego na tle policyjnych świateł. O poszukiwaniach mężczyzny przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji
  • Policja w Gdańsku wystosowała pilny apel w sprawie zaginięcia 33-letniego Dymytro Bochkovskyiego, który może przebywać w rejonie miasta.
  • Udostępniono szczegółowy rysopis zaginionego: około 180 cm wzrostu, szczupła sylwetka, szare oczy i średniej długości broda.
  • Każda informacja jest na wagę złota.

Policja szuka 33-letniego Dymytro Bochkovskyiego. Podano rysopis

Policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej 345B w Gdańsku prowadzą poszukiwania 33-letniego Dymytro Bochkovskyiego i apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat jego miejsca pobytu.

33-letni Dymytro Bochkovskyi ma około 180 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Mężczyzna ma szare oczy i obecnie nosi brodę średniej długości.

Widziałeś zaginionego? Policja apeluje o kontakt

Każdy, kto widział zaginionego lub posiada informacje na temat miejsca jego pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Nawet pozornie nieistotna wiadomość może pomóc funkcjonariuszom w ustaleniu, gdzie obecnie przebywa 33-latek. Poszukiwania prowadzą policjanci z Komisariatu Policji VIII w Gdańsku. Wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu mężczyzny należy przekazywać funkcjonariuszom z komisariatu przy ul. Kartuskiej 245B.

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