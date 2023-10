Co za tragedia

Zabójstwo 6-latka. Trwa policyjna obława

Przypomnijmy, do koszmarnych zdarzeń doszło w piątek, 20 października. Po godz. 10:00, w jednym z mieszkań przy ul. Górniczej w Gdyni znaleziono ciało 6-letniego Aleksandra. Makabrycznego odkrycia dokonała jego matka i zawiadomiła policję. Chłopiec miał rany cięte szyi. Natychmiast wszczęto poszukiwania 44-letniego ojca dziecka, podejrzewanego o zabójstwo. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego Grzegorza Borysa.

Poszukiwania prowadzone są na coraz większą skalę. Biorą w nich udział zarówno policjanci jak i żandarmi. Przeczesywane są zarówno tereny zabudowane jak i okoliczne lasy. Na drogach zatrzymywane do kontroli są przejeżdżające samochody. Jako że poszukiwany mężczyzna jest żołnierzem służby czynnej i może być uzbrojony, wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Ważny apel policji

W przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny policjanci proszą o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni 47 74 21 222 (oficer dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112. Apelują również do wszystkich, by w przypadku zauważenia poszukiwanego mężczyzny nie podejmować żadnych prób obywatelskiego zatrzymania na własną rękę, lecz dzwonić pod podane numery telefonów. Poszukiwany 44-latek nie ma nic do stracenia, więc może być niebezpieczny.