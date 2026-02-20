Zaginęła 16-letnia Karina z Gdańska. Widziałeś ją? Jej bliscy czekają na każdą wiadomość

Dawid Piątkowski
2026-02-20 9:11

Gdzie jest 16-letnia Karina Stawikowska? Nastolatka z Gdańska od 12 lutego nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi. Jak informują trójmiejscy funkcjonariusze, ostatni raz była widziana przy ul. Sosnowskiego. Policja prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje do wszystkich, którzy mogli ją widzieć lub wiedzą, gdzie może przebywać. Każda informacja może okazać się kluczowa.

Zaginęła 16-letnia Karina z Gdańska. Widziałeś ją? Jej bliscy czekają na każdą wiadomość

Autor: Anna Kisiel, Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  • Gdańska policja poszukuje 16-letniej Kariny Stawikowskiej, która zaginęła 12 lutego.
  • Dziewczyna była widziana ostatnio przy ul. Sosnowskiego w Gdańsku i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.
  • Charakterystyczne cechy zaginionej to m.in. srebrny kolczyk w nosie.
  • Masz informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Kariny? Skontaktuj się z policją!

Zaginęła 16-letnia Karina! Policja prosi o pilny kontakt

Gdańska policja prowadzi poszukiwania 16-letniej Kariny Stawikowskiej. Nastolatka po raz ostatni była widziana 12 lutego przy ul. Sosnowskiego w Gdańsku. Od tamtej chwili nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy widzieli dziewczynę lub mają informacje o jej możliwym miejscu pobytu, o pilne zgłoszenie się na policję.

Opis zaginionej

16-letnia Karina ma około 160 cm wzrostu i krępą sylwetkę. Ma brązowe oczy oraz włosy w naturalnym kolorze. Charakterystycznym znakiem jest srebrny kolczyk po lewej stronie nosa. W dniu zaginięcia była ubrana w szare spodnie dresowe, czarną bluzę i czarną kurtkę oraz szarobiałe buty marki Nike.

Osoby, które widziały dziewczynę ze zdjęcia lub mają jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu, proszone są o pilny kontakt z policjantami z Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Platynowej 6F. Informacje można przekazać telefonicznie pod numerem 47 74 16 722 lub alarmowym 112, a także mailowo na adres: [email protected].

