Zaginęła 16-letnia Karina z Gdańska. Widziałeś ją? Jej bliscy czekają na każdą wiadomość

Zaginęła 16-letnia Karina! Policja prosi o pilny kontakt

Gdańska policja prowadzi poszukiwania 16-letniej Kariny Stawikowskiej. Nastolatka po raz ostatni była widziana 12 lutego przy ul. Sosnowskiego w Gdańsku. Od tamtej chwili nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy widzieli dziewczynę lub mają informacje o jej możliwym miejscu pobytu, o pilne zgłoszenie się na policję.

Opis zaginionej

16-letnia Karina ma około 160 cm wzrostu i krępą sylwetkę. Ma brązowe oczy oraz włosy w naturalnym kolorze. Charakterystycznym znakiem jest srebrny kolczyk po lewej stronie nosa. W dniu zaginięcia była ubrana w szare spodnie dresowe, czarną bluzę i czarną kurtkę oraz szarobiałe buty marki Nike.

Osoby, które widziały dziewczynę ze zdjęcia lub mają jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu, proszone są o pilny kontakt z policjantami z Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Platynowej 6F. Informacje można przekazać telefonicznie pod numerem 47 74 16 722 lub alarmowym 112, a także mailowo na adres: [email protected].

