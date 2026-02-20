Odrzucasz połączenia oznaczone jako spam? Popełniasz fatalny błąd. Eksperci ostrzegają

Koszmar niechcianych połączeń

Telemarketerzy, automatyczne boty, a coraz częściej bezwzględni oszuści – to codzienność wielu posiadaczy telefonów. Nieznane numery, często z egzotycznych krajów, potrafią dzwonić o każdej porze dnia i nocy, wyprowadzając nas z równowagi. Jaka jest nasza pierwsza, instynktowna reakcja? Zazwyczaj irytacja i szybkie wciśnięcie czerwonej słuchawki. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób ucinamy temat i chronimy swój cydzocenny czas. Niestety, to tylko pozorne rozwiązanie problemu, które w rzeczywistości może nam bardzo zaszkodzić.

Dlaczego odebranie telefonu może być groźne?

Podniesienie słuchawki w przypadku podejrzenia spamu to proszenie się o kłopoty. Nawet jeśli myślimy, że przechytrzymy rozmówcę, ryzyko jest ogromne. Oszuści stosują wyrafinowane metody manipulacji, presję czasu, a nawet nagrywają nasz głos, by wykorzystać go później do niecnych celów. Co więcej, samo odebranie połączenia to dla systemu sygnał, że numer jest aktywny. To jak wysłanie zaproszenia do kolejnych naciągaczy, którzy chętnie spróbują wyłudzić nasze dane.

Tych numerów nie odbieraj [LISTA]

Odrzucasz połączenie? Wpadasz w pułapkę

Tu dochodzimy do sedna sprawy, które dla wielu może być szokiem. Wydaje ci się, że odrzucając połączenie, dajesz natrętowi do zrozumienia, że nie jesteś zainteresowany? Błąd. Dla automatów spamujących wciśnięcie czerwonej słuchawki jest niemal tak samo cenną informacją, jak odebranie telefonu. Dajesz w ten sposób znak, że po drugiej stronie jest żywy człowiek, który reaguje na sygnał. Twój numer natychmiast zyskuje na wartości w bazach danych oszustów, co gwarantuje jedno: telefon będzie dzwonił jeszcze częściej.

Jedyny skuteczny sposób na natrętów

Jak więc bronić się przed tą plagą, skoro ani odbieranie, ani odrzucanie nie jest dobre? Eksperci są zgodni: najlepszą reakcją jest brak reakcji. Kiedy widzisz na ekranie podejrzany numer, po prostu pozwól mu dzwonić, aż sam przestanie. Ignorowanie połączenia nie wysyła zwrotnego sygnału o twojej aktywności. Pamiętaj też, by pod żadnym pozorem nie oddzwaniać na nieznane numery, zwłaszcza zagraniczne, bo może to słono kosztować. Warto również zaufać technologii i skorzystać z filtrów antyspamowych, które automatycznie wyciszą niechciane sygnały.