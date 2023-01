Zaginięcie Iwony Wieczorek. Od trasy z klubu, przez działki po Zatokę Sztuki. Co przyniosło 12 lat poszukiwań?

Fakty na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. Co wiadomo na pewno?

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Wówczas kobieta wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Do domu postanowiła wrócić sama, ale nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery rejestrują, jak dziewczyna skręca na promenadę. Po drodze dzwoni do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony rozładowuje się. Do domu 19-latka ma już naprawdę niewiele. Ostatni raz kamera rejestruje kobietę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. To, co się dzieje później, to już teorie. Sprawę zaginięcia Iwony próbował wyjaśnić m.in. zmarły w ubiegłym roku dziennikarz śledczy Janusz Szostak i Fundacja Na Tropie, Krzysztof Rutkowski, a także jasnowidz Krzysztof Jackowski, który w ostatniej rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że "ciało Iwony Wieczorek może nie istnieć".

Nad sprawą Iwony Wieczorek pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

