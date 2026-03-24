Zakaz palenia gałęzi. Wysokie mandaty już sypią się w Polsce

Anastazja Lisowska
2026-03-24 4:20

W Polsce palenie gałęzi i innych odpadów roślinnych na działkach czy w ogrodach przydomowych jest surowo zabronione, a za złamanie zakazu grożą wysokie mandaty. Niestety nadal niewielu Polaków o tym wie i tym samym straż oraz policja w okresie wiosenno-letnim ma sporo zgłoszeń.

Autor: Jurgute/ Getty Images Za palenie gałęzi na działce grozi grzywna, nawet do 5000 zł
Zakaz palenia gałęzi w Polsce - co warto wiedzieć w 2026 roku?

Wiosna i jesień to czas porządków w ogrodach i na działkach. Liście, igliwie czy gałęzie to naturalne odpady, które powstają po przycinaniu drzew i krzewów lub wskutek silnego wiatru. Choć liście można łatwo zbierać i umieszczać w workach na bioodpady, kwestia gałęzi jest bardziej problematyczna - ich wyrzucenie do worków wymaga często rozdrabniacza lub specjalnych usług wywozu. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na palenie gałęzi - czy to jednak legalne? 

Prawo jest jednoznaczne - palenie gałęzi jest zakazane

W Polsce przepisy zakazują spalania pozostałości roślinnych na własnej posesji, niezależnie od tego, czy jest to ogród przydomowy, działka rekreacyjna, czy teren Rodzinnych Ogródków Działkowych. Zakaz ten wynika z troski o środowisko i bezpieczeństwo pożarowe - dym z ognisk może być szkodliwy i niebezpieczny, szczególnie w zabudowanych terenach.

Palenie gałęzi na podwórku. Kary finansowe są wysokie

Łamanie przepisów nie pozostaje bezkarne. Straż miejska lub policja mogą nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł. Dodatkowo, w przypadku, gdy spalanie powoduje uciążliwe zadymienie, zagrożenie pożarowe lub narusza przepisy ochrony środowiska, możliwe jest dalsze pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu wykroczeń lub ustawy o odpadach.

Czy można robić ognisko na własnej działce?

Choć przepisy zabraniają spalania bioodpadów, wciąż można legalnie rozpalić ognisko rekreacyjne na własnej posesji. Kluczowe jest jednak zachowanie zasad bezpieczeństwa: ognisko nie może powodować uciążliwego zadymienia dla sąsiadów ani stwarzać zagrożenia pożarowego.

