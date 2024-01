Początek 2024 roku ofiary 25-letniego Gruzina zapamiętają na bardzo długo. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku asp. sztab. Mariusz Chrzanowski powiedział PAP, że we wtorek (2 stycznia 2023) po godz. 14 policjanci przyjęli zawiadomienie o usiłowaniu kradzieży rozbójniczej, do której doszło w poniedziałek nad ranem.

- Pokrzywdzony wraz ze znajomymi skorzystali z usługi przejazdu taxi. Mężczyźni opłacili przejazd za pomocą aplikacji, a gdy dotarli na miejsce, kierowca miał żądać zapłaty za kurs. Pasażerowie odmówili, wówczas mężczyzna stał się agresywny, wyciągnął nóż i groził im - wyjaśnił policjant.

25-letni Gruzin zatrzymany w Sopocie. Miał przy sobie narkotyki

Policjanci ustalili, że poszukiwany taksówkarz przebywa w Sopocie. Wieczorem zatrzymali 25-latka w hostelu, w którym mieszkał. Podczas kontroli policjanci ujawnili i zabezpieczyli przy nim narkotyki oraz nóż.

Zabezpieczony został także telefon z aplikacją służącą do zamawiania i rozliczania przejazdu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a narkotyki zostały przekazane do dalszych badań biegłemu sądowemu. Mężczyzna usłyszy zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i odpowie za posiadanie narkotyków. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Za posiadanie narkotyków grozi kara 3 lat więzienia.