Żar leje się z nieba! Ostrzeżenie przed upałami dla Pomorza. Na termometrach nawet 35 stopni!

R.K 11:07

Na Pomorzu zrobiło się tak upalnie, że Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Gdynia wydało ostrzeżenie, które obowiązuje do piątku, 30 sierpnia, do godz. 18. Dotyczy ono również Gdańska i powiatu gdańskiego. Za dnia temperatura ma wynosić nawet do 35°C, w nocy ponad +20.