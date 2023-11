Nowe fakty ws. tragedii w Gdyni

Zaskakujące informacje o telefonie znalezionym w czasie poszukiwań Borysa! Chodzi o zamordowanego Olusia

Telefon komórkowy, który został znaleziony w czasie poszukiwań Grzegorza Borysa, należał do Olusia, jego 6-letniego syna. Tę informację potwierdziła już Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ale według nieoficjalnych informacji serwisu trojmiasto.wyborcza.pl domniemany zabójca dziecka używał jego komórki, a policjanci próbowali go namierzyć dzięki logowaniom do sieci.