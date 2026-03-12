Zaskakujące ogłoszenie o pracę. Pokażesz akt małżeństwa, dostaniesz wyższą pensję

Praca sezonowa w Niemczech przyciąga Polaków

Wyjazdy zarobkowe do Niemiec, szczególnie w okresie wiosennym, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków. To właśnie wtedy rozpoczyna się intensywny sezon na szparagi. W sieci można znaleźć mnóstwo ofert pracy przy zbiorach, sortowaniu czy pakowaniu tych warzyw. Jak ustalił portal Fakt.pl, jedno z najnowszych ogłoszeń wywołało spore poruszenie. Pracodawca zaoferował w nim wyższe stawki osobom, które posiadają akt małżeństwa.

Ogłoszenie o pracę przy szparagach z nietypowym warunkiem

W internecie udostępniono ofertę pracy polegającą na sortowaniu i pakowaniu szparagów, w której znalazł się bardzo niecodzienny zapis dotyczący pensji. Wysokość wynagrodzenia uzależniono od stanu cywilnego pracownika.

Single oraz osoby w związkach nieformalnych mogą liczyć na stawkę w wysokości około 10,50 euro netto za godzinę, co w przeliczeniu daje około 45 zł na rękę. Z kolei pracownicy, którzy dostarczą akt małżeństwa, otrzymają aż 13,17 euro netto za godzinę, czyli niespełna 56 zł. Podstawowym wymogiem jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego.

Dlaczego małżonkowie zarobią więcej w Niemczech?

Przyczyny zróżnicowania stawek w tym ogłoszeniu prawdopodobnie leżą w kwestiach organizacyjnych niemieckiego gospodarstwa. W rolnictwie przy pracy sezonowej pracodawcy preferują zatrudnianie osób, które wykażą się stabilnością i nie zrezygnują z obowiązków po zaledwie kilku dniach. Małżeństwa często traktowane są jako bardziej rzetelni pracownicy, którzy przyjeżdżając wspólnie, nawzajem się wspierają i rzadziej podejmują decyzję o przedwczesnym powrocie do domu.

W samej ofercie pracy widnieje jednak pewna luka informacyjna. Niemiecki pracodawca wyraźnie pisze o wyższej stawce dla osób posiadających akt małżeństwa, ale nie precyzuje, czy do podjęcia pracy wymagana jest obecność obojga małżonków. Wychodzi na to, że pracownik może podjąć zatrudnienie w pojedynkę, a po przedstawieniu aktu małżeństwa i tak otrzyma podwyższone wynagrodzenie. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy celem jest przyciągnięcie par, czy też wynika to z jakichś wewnętrznych ustaleń gospodarstwa rolnego.