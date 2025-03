Zatrzymali "księdza" na gorącym uczynku. Policjanci nie kryli zdumienia

Autor:

Policjanci szukali złodzieja roweru. Widok "księdza" ich zaskoczył

W środę (12 marca) tuż po godz. 17 policjanci z komisariatu przy ul. Białej 1A odebrali zgłoszenie, że przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku doszło do kradzieży sportowego rowerowego wózka. Oficer dyżurny zlecił tę interwencję dzielnicowym z Wrzeszcza.

Funckjonariusze jeszcze zanim dojechali na miejsce, ustalili, kto jest sprawcą kradzieży. W pobliżu miejsca zdarzenia policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Gdańska, który miał ze sobą skradziony wózek rowerowy. Mężczyzna najwyraźniej nie spodziewał się przyjazdu policji, ponieważ zaczął dobierać się do stojącego przed klatką roweru. Dzielnicowi zatrzymali go na gorącym uczynku, jednak to, co zobaczyli, mocno ich zdziwiło. Wszystko z powodu stroju 35-latka, ubranego jak... ksiądz.

Mężczyzna miał na sobie czarny i długi strój przypominający sutannę, a pod szyją coś, co wyglądało jak koloratka. Jak się okazało, 35-latek ukradł z klatki schodowej wózek i próbował ukraść rower. Mężczyzna odkręcił koło przypięte zabezpieczeniem do stojaka, a pozostałą część odłożył w innym miejscu.

Jaka kara dla 35-latka z Gdańska?

Fałszywy ksiądz został zatrzymany i przetransportowany do komisariatu. Policjanci przyjęli od pokrzywdzonych zawiadomienia i na podstawie zgromadzonych dowodów. Mężczyzna usłyszy najprawdopodobniej zarzut kradzieży oraz usiłowania kradzieży mienia o łącznej wartości 6 tysięcy złotych. Za kradzież grozi kara 5 lat więzienia. Taka sama kara grozi za usiłowanie kradzieży.

Źródło: Pomorska Policja

Sonda Czy uważasz, że praca w policji jest trudna? Tak Nie Nie mam zdania