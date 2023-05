Od lat dręczył fizycznie i psychicznie żonę i córkę. Ten potwór doprowadził kobietę do próby samobójczej

Policjanci ze Słupska, którzy odbierali zgłoszenie od 38-letniego mężczyzny mają uśmiech na twarzy, gdy tylko przypomną sobie to zdarzenie. Ich gość pojawił się na komendzie w miniony wtorek (22 maja 2023 r.) w godzinach porannych. To, że jest nietrzeźwy było aż nadto widoczne, ale policjanci zachowali się profesjonalnie i dopytali o szczegóły, które mogłyby posłużyć za scenariusz do filmu komediowego.

- Jeden z policjantów zauważył, że fiat, który miał być rzekomo skradziony stoi zaparkowany przez budynkiem komisariatu. Analiza zapisów kamer monitoringu pozwoliła ustalić, że 38-latek na komisariat przyjechał „skradzionym samochodem”, a badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie jest ponad 2,5 promila alkoholu - informuje "Super Express" mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej komendy.

Słupsk. Kompletnie pijany przyjechał na policję i zgłosił kradzież samochodu. Co mu grozi?

- Słupszczanin został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze wykonali oględziny zaparkowanego przed komisariatem samochodu, a także zabezpieczyli monitoring, który zarejestrował jak kierowca podjeżdża pod komisariat - dodaje policjant ze Słupska.

38-latek usłyszał zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz fałszywego poinformowania o popełnionym przestępstwie, za co grozi mu teraz do 2 lat pozbawienia wolności. Sprawa może się wydawać zabawna, ale warto przy jej okazji przypomnieć, że jazda po alkoholu sprowadza śmiertelne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Pod żadnym pozorem nie naśladujmy delikwenta ze Słupska!

