Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawili w październiku eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu do lutego 2025 r. Warto na wstępie zwrócić uwagę, że prawdopodobieństwo trafności prognozy długoterminowej jest znacznie niższe niż przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Warto więc śledzić na bieżąco pogodowe doniesienia. Co wynika z analizy ekspertów IMGW?

Prognoza długoterminowa na grudzień 2024. Temperatura i opady

Meteorolodzy zwracają uwagę, że według najnowszych prognoz długoterminowych, w grudniu 2024 "średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020". IMGW zwraca uwagę, że w zachodnich regionach Polski możliwa jest temperatura powyżej normy. Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych w grudniu 2024 r. najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Grudzień to czas Bożego Narodzenia, a wielu z nas co roku zadaje sobie pytanie, czy w święta będzie śnieg i mróz? Aby na to odpowiedzieć z dużym przekonaniem, jest jeszcze za wcześnie, jednak sugerowane temperatury "powyżej normy" w części Polski plus doświadczenia z lat ubiegłych, każą sugerować, że najprawdopodobniej Boże Narodzenie 2024 będzie dość ciepłe i jeśli z opadami to raczej deszczowe.

Prognoza długoterminowa na styczeń 2025. Temperatura i opady

Styczeń to z kolei w Polsce czas ferii zimowych. Czy pogoda będzie sprzyjać zimowemu szaleństwu w czasie wolnym od szkoły? Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że w styczniu 2025 "średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej". Jedynie na północy kraju temperatura może mieścić się w normie. Jeśli weźmiemy pod uwagę również to, że prognozy dotyczące opadów w styczniu 2025 zakładają przekroczenie normy wieloletniej, należy spodziewać się stycznia dość ciepłego, raczej z typowo jesienną pogodą i opadami deszczu.

Prognoza długoterminowa na luty 2025. Temperatura i opady

Ostatnim miesiącem meteorologicznej zimy jest luty. Co mówią prognozy IMGW na ten miesiąc? Temperatura w lutym 2025 "na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować w zakresie normy wieloletniej". Na południu możliwa temperatura powyżej normy. Ponad normę prognozowana jest też miesięczna suma opadów atmosferycznych, i to w całym kraju. Czyżby zatem luty był kolejnym miesiącem z łagodną, dość ciepłą i raczej deszczową zimą? Z każdą kolejną prognozą długoterminową na zimowe miesiące powinniśmy być pewniejsi tego, co dziać się będzie za oknem na przełomie 2024 i 2025 r.

Źródło: IMGW

