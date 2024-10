Powrót lata, a potem arktyczny podmuch! W tych dniach spodziewamy się pogodowego szaleństwa

Złota jesień w odwrocie. Znaczne ochłodzenie i nocne przymrozki kwestią dni

- Początek października był chłodny. Anomalia temperatury liczona do 7 października 2024 r. wynosi poniżej -1.2℃, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r., co wskazuje na ujemną anomalię temperatury powietrza - zauważa w swoim artykule portal fanipogody.pl. Ostatnie dni to powrót ciepła i pięknej, złotej jesieni. Cieszyć się z wysokich temperatur trzeba tym bardziej, że niebawem znów drastycznie spadną. W pierwszych dniach drugiej dekady października normą będą temperatura w granicach 9-11°C na przeważającym obszarze kraju.

Na początku trwającego tygodnia do Polski zaczęło napływać cieplejsze powietrze z południa i południowego zachodu, przejściowo nawet o cechach zwrotnikowych. W rejonach górskich i podgórskich wieje silny wiatr fenowy. Załamanie pogody nastąpi tuż przed weekendem. W piątek (11 października) w Polsce próżno będzie szukać miejsc, z temperaturą powyżej 20°C. Termometry w kraju wskażą 11-15°C. W sobotę i niedzielę (12-13 października) jeszcze chłodniej, z temperaturą od 9℃ do 12°C. Bardzo zimno będzie szczególny w nocy i nad ranem. Wrócą przymrozki.

Co ciekawe, pogoda w połowie października zapowiada się na bardzo dynamiczną. Już po weekendzie mają wrócić temperatury maksymalne oscylujące w granicach 2°C. Wrócić mogą też przymrozki, ponieważ jak informowaliśmy w jednym z wcześniejszych materiałów, "znaczne ochłodzenie odczujemy właśnie po 15 października, choć przymrozki i mróz pojawią się na początku we wschodniej części Polski". Z kolei około 20 października dla południowo-wschodniej części naszego kraju są już prognozowane kilkustopniowe mrozy, które dotyczą oczywiście wyłącznie godzin nocnych i porannych. Wszystko za sprawą wyżu znad Rosji.

Źródło: Fanipogody.pl