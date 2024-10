Złota jesień i nawet 22 stopnie, a potem nagłe załamanie! Eksperci z IMGW nie mają wątpliwości

Według prognoz, przygotowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), "Początek tygodnia będzie dość ciepły i na ogół pogodny". - Poniedziałek na zachodzie kraju, a wtorek niemal wszędzie, przyniesie polską złotą jesień - czytamy w komunikacie. Słaby deszcz może pojawić się w środę (9 października). Będzie ciepło jak na październik, na termometrach maksymalnie 18-22°C. Tuż przed weekendem ponowny spadek temperatury, do wartości 13-15°C. Będzie też więcej chwil z deszczem. Poniżej szczegółowa prognoza IMGW na poszczególne dni trwającego tygodnia.

Wróci złota jesień. Nawet 22 stopnie według prognozy IMGW

W poniedziałek (7 października) pogodnie w zachodniej Polsce, zaś na pozostałym obszarze początkowo dzień będzie pochmurny, ale później pogoda poprawi się. - Na krańcach wschodnich i północnych lokalnie możliwe bardzo słabe opady deszczu - prognozuje IMGW. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam na termometrach od 11°C. W centrum i nad morzem około 15°C. Najcieplej w południowej i zachodniej Polsce, tam do 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie południowy, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h - zapowiada IMGW.

Wtorek (8 października) będzie pogodny, jedynie nad morzem, a po południu także w górach, więcej ciemnych chmur i tam możliwy deszcz. Temperatury pójdą w górę. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam od 15°C. Nad morzem i na wschodzie około 18°C. Najcieplej na zachodzie, w centrum i na południu, tam nawet 21°C. - Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-wschodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich do 80 km/h, wysoko w Tatrach wiatr halny do 110 km/h - przewiduje IMGW.

W środę (9 października) najchłodniej w rejonach podgórskich, tam około 14°C. Na zachodzie i nad morzem około 18°C. Na wschodzie najcieplej, do 22°C. Możliwy przelotny deszcz. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich w porywach do 80 km/h, w górach wiatr halny - informuje IMGW.

W czwartek (10 października) na zachodzie i południu kraju możliwy przelotny deszcz. Ciepło, w rejonach podgórskich około 18°C. Na pozostałym obszarze od 20°C do 22°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, południowy. Nad morzem i na południu kraju wiatr w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich do 85 km/h - prognozuje IMGW.

Załamanie pogody przed weekendem. Spadek temperatury i deszcz

Tuż przed weekendem dojdzie do załamania pogody. Zrobi się chłodniej, będzie więcej chwil z deszczem. W piątek (11 października) w zachodniej i centralnej Polsce 12-13°C na zachodzie. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w rejonach podgórskich okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich do 85 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

W sobotę (12 października) pogodnie w niemal całym kraju, a na termometrach od 10°C, przez 12°C na północy do 16°C na południu. W niedzielę (13 października) znowu więcej chwil z deszczem. Najchłodniej na północy kraju, tam od 10°C. Na przeważającym obszarze kraju 12-13°C. Najcieplej na południu, tam do 17°C.

Źródło: IMGW

