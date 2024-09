Złodzieje nadal grasują! Wraca metoda sprzed lat. Policja ostrzega

Wraca stara metoda kradzieży. Policja ostrzega

Wielu z nas chciałoby żyć w świecie, w którym nie ma zła i przestępczości, lecz niestety nie jest to raczej możliwe, a doniesienia jednej z policjantek na social mediach tym bardziej na to wskazują. Na profilu mł. insp. Małgorzaty Sokołowskiej na Instagramie w ostatnich dniach pojawił się bowiem post, który zaskoczył wiele osób. Okazuje się, że do mieszkania kobiety najprawdopodobniej chciał włamać się złodziej, który wybrał stary sposób oszustów. Wszystko zarejestrowały kamery.

Nie było mnie kilka dni w domu i o dziwnych porach dnia i nocy zaczęłam dostawać powiadomienia, że ktoś jest w mieszkaniu. Na początku pomyślałam, że może coś źle ustawiłam, kamery są zbyt czułe i przeleciała na przykład mucha. Jednak kiedy się przyjrzałam, okazało się, że rusza się klamka. Ktoś z zewnątrz sprawdzał, czy drzwi nie da się po prostu uchylić i ręką wziąć tego, co leży najbliżej. Czyli najczęściej mamy tam kluczyki od auta, torebkę, kurtkę, w której często są dokumenty. To jest jeden z bardzo starych, ale nadal, jak widać, powszechnych sposobów - relacjonowała na Instagramie policjantka.

Co więc zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście po pierwsze należy pamiętać, by zawsze zamykać drzwi na klucz. Dodatkowo jeśli chcesz czuć się jeszcze bezpieczniej, być może pomyśl o zainstalowaniu alarmu, a gdy wyjeżdżasz na dłuższy czas, spróbuj poprosić bliskich, by odwiedzali twoje mieszkanie bądź dom i sprawdzali, czy wszystko w porządku. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nie daj się złodziejom. Przed wyjazdem wykonaj te czynności

Złodzieje najczęściej włamują się do domów lub mieszkań, które stoją opuszczone, a ich właściciele są np. na wakacjach. Jeśli lada moment czeka cię wyjazd, a nie chcesz się martwić o bezpieczeństwo nieruchomości, dowiedz się, co zrobić, by zadbać o swoje mienie.

Symulacja obecności: jeśli nikt z bliskich nie jest w stanie na czas twojej nieobecności zamieszkać w twoim mieszkaniu, zainwestuj w automatyczne włączniki światła, które sprawią wrażenie, że ktoś jest w środku. Zabezpieczenie drzwi oraz okien: zainwestuj także w solidne zamki oraz w miarę możliwości w rolety zewnętrzne. Nie chwal się: unikaj nadmiernego informowania innych o wyjeździe, plotki szybko się rozchodzą.

Więcej wskazówek znajdziesz w naszej galerii zdjęć powyżej, zachęcamy do sprawdzenia!