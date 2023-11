Co tam się wydarzyło?

Co za koszmar!

Rodzina, przyjaciele, samorządowcy, mieszkańcy Gdańska, 1 listopada odwiedzali oni grób Pawła Adamowicza, zamordowanego przez szaleńca. Wspomniał go m.in. ksiądz Bartłomiej Stark, proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku, który reprezentował Kościół Rzymskokatolicki podczas Międzywyznaniowej Modlitwy na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy. 2 listopada 2023 roku Adamowicz skończyłby 58 lat. Świeże kwiaty na jego grobie to widok, obok którego nie można przejść obojętnie. O pamięci zapewnili m.in. przewodnicy PTTK. Palą się tam piękne znicze. Następczyni Pawła Adamowicza pojawiła się na wspólnej modlitwie na cmentarzu przy ul. 3 Maja.

- Dziękuję za to, że co roku spotykamy się w tym miejscu po to, żeby w różnych językach modlitw westchnąć za tych, którzy byli przed nami, którzy tworzyli nasze miasto - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. Zdjęcia z bazyliki Mariackiej prezentujemy w poniższej galerii.