Zmiany na Estakadzie Kwiatkowskiego! Nie każdy będzie mógł nią przejechać

"W trosce o bezpieczeństwo użytkowników Estakady Kwiatkowskiego, z powodu postępującej degradacji konstrukcji oraz niedawnej awarii dylatacji, od 19 lutego 2025 r., zdecydowano o zamknięciu jej dla tirów"

- podano w komunikacie zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Gdyni.

Władze miasta podkreślają, że trasa wciąż pozostaje otwarta dla samochodów osobowych i innych pojazdów nieprzekraczających 10 ton, a także dla autobusów komunikacji miejskiej. Wprowadzono również ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W informacji podano, że Komenda Miejska Policji w Gdyni zapewniła, iż będzie regularnie kontrolować ten odcinek drogi i egzekwować nowe ograniczenia.

"Wszystkie ciężarówki zmierzające estakadą na północ będą kierowane oznakowaniem na ul. Janka Wiśniewskiego, którą będą mogły ominąć miejsce uszkodzenia konstrukcji. Ponadto już od 12 lutego na Estakadzie Kwiatkowskiego zamknięty pozostaje pas dla autobusów i obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, aby ograniczyć dalsze uszkodzenia dylatacji"

– podkreślono.

Cytowany w komunikacie wiceprezydent Gdyni Bartłomiej Austen powiedział, że dopuszczenie samochodów ciężarowych do wjazdu na uszkodzoną dylatację doprowadziłoby do konieczności zamykania kolejnych pasów, a w konsekwencji do zamknięcia całej Estakady Kwiatkowskiego, dlatego miasto musiało szybko zadziałać.

"Byliśmy przygotowani na wymianę wszystkich czterech wymagających tego dylatacji i w tegorocznym budżecie miasta jest zapisana kwota ok. 2,5 mln zł na ten cel. Niestety nie zdążymy dokonać tego w normalnym trybie, ponieważ przez duże wahania temperatur w ostatnich dniach jedna z nich uległa awarii i wymaga pilnej wymiany" – podkreślił.

Miasto podkreśla, że Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w chwili wystąpienia awarii był w trakcie przygotowania zamówienia prac remontowych i w najbliższych dniach miał zostać ogłoszony przetarg na wymianę czterech najbardziej uszkodzonych dylatacji. Spodziewano się, że cała procedura, łącznie z procesem zamówienia, potrwa ok. 6 miesięcy.

"Szacunkowo procedura wymiany dylatacji może potrwać 3 miesiące. Jej spodziewany koszt to 760 tys. zł w przypadku najbardziej uszkodzonej dylatacji. Środki te ZDiZ posiada w swoim budżecie, a wymiana ta zostanie wykonana w ramach umowy utrzymaniowej" – wyjaśnił dyrektor ZDiZ Michał Felon.

Licząca ponad 2,5 km Estakada Kwiatkowskiego łączy północne dzielnice Gdyni i port z Obwodnicą Trójmiasta.

