Znakomite wieści dla katolików. Chodzi o jedzenie mięsa w piątek

Czy w dany piątek można jeść mięso? Takie pytania często pojawiają się wśród praktykujących katolików, którzy chcą żyć w zgodzie z nauką Kościoła. W przypadku 5 kwietnia sprawa jest ewidentna. Tego dnia polscy chrześcijanie mogą spokojnie przygotować schabowe, kiełbaski, karkówkę i inne potrawy. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, ponieważ przeżywamy oktawę Wielkanocy. Zakończy się ona w drugą niedzielę wielkanocną, a więc dopiero 7 kwietnia. Skosztowanie mięsa nie będzie zatem równało się popełnieniu grzechu.

Czy można jeść mięso w piątek? Prawo kanoniczne

- Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa - można przeczytać w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Podczas oktawy Wielkanocy, każdy dzień, podobnie jak niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, ma rangę uroczystości. Liturgiczny okres wielkanocny w Kościele katolickim nie kończy się wraz z końcem oktawy, ale trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego (tzw. pięćdziesiątnicy), która w tym roku przypadnie 28 maja. W sumie jest to 50 dni. W tym czasie zamiast modlitwy "Anioł Pański" o godz. 12.00 odmawia się tradycyjnie modlitwę "Regina Coeli", co oznacza dosłownie "Królowo Nieba, wesel się". Są to pierwsze słowa antyfony ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Zgodnie z przykazaniami kościelnymi każdy wierny zobowiązany jest przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą (III przykazanie kościelne).