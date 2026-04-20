Znamy najlepsze hotele w Polsce. Te obiekty deklasują europejską konkurencję

Anastazja Lisowska
2026-04-20 12:11

Właśnie ogłoszono oficjalne zestawienie najlepszych obiektów noclegowych w naszym kraju. Zwycięzców plebiscytu Travelist Hotel Star 2026 wybrano na podstawie najwyższej jakości obsługi, atrakcyjności oferty i ogólnego wrażenia z wyjazdu. Wyróżnienia powędrowały do laureatów w 12 różnych kategoriach podczas specjalnej gali zorganizowanej 16 kwietnia.

ESKA SUMMER CITY w Hotelu Shellter Resort & Spa
Zakończyła się kolejna odsłona niezwykle prestiżowego konkursu branży noclegowej, czyli Travelist Hotel Star 2026. Ostateczny werdykt to wspólna decyzja branżowych analityków platformy Travelist.pl oraz samych urlopowiczów rygorystycznie sprawdzających poziom serwisu, warunki zakwaterowania i kompleksowość usług.

Kto wygrał Travelist Hotel Star 2026? Oficjalna lista laureatów

Przedstawiciele popularnej platformy rezerwacyjnej Travelist.pl oraz wypoczywający turyści po raz kolejny wyłonili absolutnych liderów jeśli chodzi o hotele w Polsce. Wyróżnione miejsca gwarantują podróżującym niezapomniane przeżycia podczas całego urlopu. Dokładny spis wszystkich triumfujących ośrodków wraz z przypisanymi im zaszczytnymi tytułami został opublikowany w dołączonej poniżej galerii zdjęć.

Najlepsze hotele w Polsce 2026 [LISTA]

Zarówno wnętrza, jak i bryła Mercure Szczyrk Resort robią duże wrażenie
Rosnące oczekiwania turystów. Polskie hotele gonią Europę

Wybór tegorocznych liderów z pewnością wiązał się z ogromnymi trudnościami, a rozdane statuetki stanowią wyraźny dowód na niezwykle prężny rozwój całej krajowej branży w ostatnich kilkunastu miesiącach. Polski hotele bez najmniejszych kompleksów stają do równej walki o najbardziej wymagających klientów z topowymi europejskimi kurortami.

Jak co roku wyróżniliśmy obiekty, które konsekwentnie podnoszą jakość usług i potrafią odpowiadać na zmieniające się potrzeby gości. Za każdą z tych nagród stoją godziny analiz, rozmów i bardzo trudne decyzje, gdyż poziom wszystkich nominowanych hoteli jest niezwykle wysoki. Tym bardziej cieszy nas, że możemy doceniać tych, którzy wyznaczają kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa – podkreślała Agata Szulc z Travelist.pl.

