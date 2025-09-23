Znane biuro podróży ogłosiło upadłość, co stawia pod znakiem zapytania plany urlopowe tysięcy turystów.

Niemiecka firma Wangerland Touristik GmbH, kluczowa dla turystyki w regionie Morza Północnego, zbankrutowała po niekontrolowanym wzroście kosztów inwestycji.

Sąd Rejonowy w Wilhelmshaven wszczął postępowanie upadłościowe, a celem jest uporządkowanie finansów i ochrona miejsc pracy.

Czy turyści odzyskają pieniądze i czy biuro ma szansę na przetrwanie? Sprawdź szczegóły tej trudnej sytuacji!

Biuro podróży ogłosiło upadłość

W czerwcu tego roku znane biuro podróży, jedno z najważniejszych w regionie nad Morzem Północnym ogłosiło upadłość. Mowa o niemieckiej firmie Wangerland Touristik GmbH, która na rynku działa od lat. Działalność biura miała kluczowe znaczenie dla turystyki w północnych Niemczech, jednak wszystko legło w gruzach w momencie, gdy firma zdecydowała się na budowę ośrodka wellness "Thalasso Meeres Spa". Okazuje się bowiem, że początkowo koszt inwestycji szacowano na 8,8 mln euro, ale wydatki szybko wymknęły się spod kontroli, rosnąc niemal trzykrotnie – aż do 23 mln euro. Budżet biura niestety nie był w stanie utrzymać tak dużego obciążenia.

Niemieckie biuro podróży upada

Wniosek o upadłość został więc złożony, a jak informuje portal podroze.dziennik.pl w ostatnim czasie Sąd Rejonowy w Wilhelmshaven wszczął postępowanie upadłościowe wobec spółki Wangerland Touristik GmbH. Postępowanie prowadzone jest w trybie tzw. zarządu własnego, co oznacza, że firma wciąż może kontynuować działalność, ale pod nadzorem sądu i doradców restrukturyzacyjnych.

Jak podkreślono w komunikacie, celem procedury jest uporządkowanie sytuacji finansowej i stworzenie planu, który pozwoli utrzymać stabilność przedsiębiorstwa oraz ochronić miejsca pracy. Więcej informacji o bankructwie niemieckiego biura podróży znajdziecie również w naszym wcześniejszym artykule tutaj: Bankructwo znanego biura podróży. Tysiące osób nie pojedzie na wakacje.

Co dalej z wycieczkami Wangerland Touristik GmbH?

Co ważne, biuro Wangerland Touristik GmbH nadal funkcjonuje, choć w ograniczonym trybie. Oferta i usługi biura (np. noclegi, infrastruktura turystyczna) są dostępne dla gości, partnerów i kontrahentów, jednak są też oceniane pod kątem opłacalności itp.