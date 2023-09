Żołnierz zamordował córeczkę, sam zmarł. Na jaw wychodzą wstrząsające fakty

Ciało 6-latki i jej ojca znaleziono 29 lipca 2023 roku w Redzie. Od początku nie było wątpliwości, że w mieszkaniu rozegrały się sceny rodem z horroru. Żołnierz Formozy miał wysłać niepokojącego smsa do matki. - Zrobiłem coś strasznego - przekazał 32-latek. Później komandos miał zasztyletować psa, swoją córeczkę i wejść do łazienki, gdzie zadał ciosy samemu sobie. Gdy jego matka dotarła do mieszkania, sprawca jeszcze żył. Niestety, nie udało się go uratować. - Do dnia tej tragedii nie było sygnałów, żeby ten żołnierz miał jakikolwiek problemy psychiczne, bądź z prawem. Śledczy cały czas pracują w tej sprawie. Będzie ustalany motyw działania tego człowieka - informował prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Czytaj więcej o sprawie: 6-latka i jej ojciec nie żyją. Zlecono kolejne badania

Rozszerzone samobójstwo w Redzie. Prokuratura ujawnia nowe informacje

Śledczy zabezpieczyli w mieszkaniu pięć niebezpiecznych noży. W środę (2 sierpnia 2023 r.) odbyły się sekcje zwłok dziewczynki i jej ojca. Została wykonana również sekcja psa rasy pitbull, który został znaleziony w mieszkaniu. Śledczy mają już wyniki badań zmarłych.

Prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku powiedziała "Faktowi", że ze względu na dobro śledztwa nie będzie ujawniać wyników sekcji. Dziennikarzom udało się nieoficjalnie ustalić, że wszystko wskazuje na użycie noża. Zarówno 6-latka, jak i komandos zginęli od ciosów tymże narzędziem. Potwierdza się zatem hipoteza z rozszerzonym samobójstwem. Śledztwo ws. zabójstwa małoletniej dziewczynki prowadzi wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Do kolejnych ustaleń i decyzji będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.