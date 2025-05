i Autor: pixabay.com/ zdjęcie ilustracyjne Wraca starachowickie Kino Kultura, na Helios bedziemy musieli poczekać

Zostań częścią filmowej historii! Rusza nabór wolontariuszy na 50. FPFF w Gdyni

Marzysz o tym, by zajrzeć za kulisy jednego z najważniejszych wydarzeń w polskiej kinematografii? Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (FPFF) w Gdyni otwiera swoje drzwi dla wolontariuszy! Do 30 czerwca masz szansę zgłosić się i stać się częścią jubileuszowej, 50. edycji tego prestiżowego wydarzenia. Sprawdź, kogo szukają organizatorzy i co możesz zyskać!