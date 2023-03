22-latek pobił kierowcę autobusu miejskiego! Później opluł policjantów

Mocne uderzenie w internetową siatkę pedofilów. Zatrzymanych prawie 50 osób w wieku od 19 do 70 lat

Co z nich wynika?

Młody mężczyzna pobił kierowcę autobusu

Dochodziła godz. 20 w środę, 15 marca, gdy strażnicy miejscy zauważyli na skrzyżowaniu ulicy Wiatracznej i Prochowej autobus miejski linii 188. Pojazd blokował ruch, a inni kierowcy omijali go, stwarzając zagrożenie dla nadjeżdżających z naprzeciwka. - W pierwszej chwili pomyślałem, że autobus po prostu się zepsuł. Podeszliśmy do przednich drzwi, by zapytać, czy wezwać pogotowie techniczne, i zobaczyliśmy, jak w środku młody mężczyzna bije kierowcę autobusu, a drugi próbuje odciągnąć silnie pobudzonego napastnika - powiedział str. Jacek Szostakiewicz.

Sytuacja była niezwykle poważna. Napastnik krzyczał, że pozbawi kierowcę życia! W pewnej chwili pracownikowi MZA udało się otworzyć drzwi pojazdu. Agresywny 22-latek nie reagował na polecenia wydawane przez strażników. Atakował ich rękami i wykrzykiwał wulgaryzmy.

Chwilę później na miejsce przyjechał drugi patrol straży miejskiej i wspólnymi siłami funkcjonariusze wyprowadzili napastnika w kajdankach z autobusu. Mężczyzna nawet w przedziale przewozowym radiowozu był agresywny i próbował zdemolować wnętrze pojazdu, kopiąc w ściany i drzwi. Na miejsce interwencji strażnicy wezwali patrol policji. Oczekując na jego przyjazd, strażnicy opatrzyli kierowcę.

Agresywny 22-latek opluł policjantów

- Mężczyzna, który zaatakował, był tak agresywny, jakby zażył jakieś środki pobudzające. Nie uspokoił się nawet w radiowozie. Napluł na policjantów, którzy podeszli do radiowozu i otworzyli drzwi przedziału przewozowego - przekazał str. Jacek Szostakiewicz.

Agresywny 22-latek kasku ochronnym i kaftanie bezpieczeństwa został przewieziony do komisariatu. Tam ustalono, że był poszukiwany w związku z rozbojem i dewastacją mienia. Został zatrzymany przez policję.

Dramatyczna interwencja przy Wiatracznej. Strażnicy miejscy obezwładnili agresywnego 22-latka, który zaatakował kierowcę miejskiego autobusu. Zatrzymany pojazd blokował skrzyżowanie. Pasażerowie byli w środku. Więcej: ↘ https://t.co/q7c6mhlu60#PragaPołudnie pic.twitter.com/8h4JGBiDwp— Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) March 16, 2023