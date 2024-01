28-letnia matka dachowała osobówką, w środku było 3-letnie dziecko

Dębinki. Matka dachowała osobówką. W środku było 3-letnie dziecko

Do wypadku doszło o świcie, na drodze pod Wyszkowem we wsi Dębinki. Policja poinformowała o zdarzeniu na Facebooku. - Dachowanie w Dębinkach. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają przebieg i okoliczności dachowania samochodu osobowego – czytamy w zamieszczonym poście. Więcej informacji uzyskaliśmy od rzecznika lokalnej policji. - Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Wewnątrz znajdowała się 28-letnia kobieta i 3-letnie dziecko. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca nie dostosowała prędkości do panujących na drodze warunków – powiedział nadkom. Damian Wroczyński z policji w Wyszkowie. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał 3-letnie dziecko do szpitala na badania. Kobieta nie odniosła żadnych obrażeń.

