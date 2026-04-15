3 promile, sądowe zakazy, cofnięte uprawnienia. A kierowca ciągnika i tak ruszył w drogę!

Zaborów Stary. Ciągnik rolniczy zderzył się z osobówką

Do wypadku doszło kilka minut przed godz. 14 w sobotę (11 kwietnia) w miejscowości Zaborów Stary (pow. gostyniński). Jak przekazała policja, 46‑letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego, kierując ciągnikiem rolniczym marki Zetor, zderzył się z osobową Skodą, za kierownicą której siedział 42-latek.

Długa lista przewinień

Szybko wyszło na jaw, co było przyczyną zdarzenia. Okazało się, że 46-latek w ogóle nie powinien siadać za kierownicą żadnego pojazdu. Nie dość, że był kompletnie pijany (miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie!) to dodatkowo jechał ciągnikiem mimo dwóch obowiązujących sądowych zakazów oraz cofniętych uprawnień.

- 46-letni kierowca ciągnika z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala - przekazał mł. asp. Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowych zakazów, niestosowanie się do decyzji administracyjnych mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.

Policja apeluje do kierowców

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do kierowców o rozsądek i odpowiedzialność na drodze.

- Kierowanie pojazdem po alkoholu i lekceważenie sądowych zakazów to poważne przestępstwa, które narażają innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo - przypomniał mł. asp. Klimek.

