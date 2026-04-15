3 promile, sądowe zakazy, cofnięte uprawnienia. A kierowca ciągnika i tak ruszył w drogę!

Alicja Franczuk
2026-04-15 12:28

Tego kierowcy przed kolejnym złamaniem prawa nie powstrzymało nic. Ani sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, ani cofnięte uprawnienia, ani ponad 3 promile alkoholu w organizmie. 46-latek swoją podróż ciągnikiem zakończył w rowie, w którym wylądował razem z osobową Skodą. Teraz grozi mu odsiadka w więzieniu.

Galeria zdjęć 5

Zaborów Stary. Ciągnik rolniczy zderzył się z osobówką

Do wypadku doszło kilka minut przed godz. 14 w sobotę (11 kwietnia) w miejscowości Zaborów Stary (pow. gostyniński). Jak przekazała policja, 46‑letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego, kierując ciągnikiem rolniczym marki Zetor, zderzył się z osobową Skodą, za kierownicą której siedział 42-latek.

Długa lista przewinień

Szybko wyszło na jaw, co było przyczyną zdarzenia. Okazało się, że 46-latek w ogóle nie powinien siadać za kierownicą żadnego pojazdu. Nie dość, że był kompletnie pijany (miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie!) to dodatkowo jechał ciągnikiem mimo dwóch obowiązujących sądowych zakazów oraz cofniętych uprawnień.

- 46-letni kierowca ciągnika z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala - przekazał mł. asp. Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowych zakazów, niestosowanie się do decyzji administracyjnych mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.

Policja apeluje do kierowców

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do kierowców o rozsądek i odpowiedzialność na drodze.

- Kierowanie pojazdem po alkoholu i lekceważenie sądowych zakazów to poważne przestępstwa, które narażają innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo - przypomniał mł. asp. Klimek.

Sonda
Czy zdarzyło Ci się kiedyś prowadzić auto po alkoholu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA GOSTYNIN
CIĄGNIK ROLNICZY
WYPADEK
PIJANY KIEROWCA