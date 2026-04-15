Rusza półroczny remont na warszawskim odcinku S8. Jedna rzecz mocno go wyróżnia

Kamil Durajczyk
2026-04-15 10:43

W Warszawie rozpoczyna się półroczny remont drogi ekspresowej S8, który znacząco wpłynie na ruch drogowy. Prace, obejmujące wymianę nawierzchni, będą prowadzone wyłącznie nocą, co ma zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Remont ma na celu poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie przepływu pojazdów na jednej z najbardziej obciążonych tras w kraju.

Droga ekspresowa S8 Warszawa
Wymienią nawierzchnię na S8

Kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia na jednej z głównych arterii przebiegających przez teren Warszawy. Chodzi o oblężoną trasę S8, na której drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni. Prace ruszają ze środy na czwartek, z 15 na 16 kwietnia, na początek remont obejmie fragment drogi między węzłami Łabiszyńska a Marki. Docelowo ma być wyremontowana cała "es ósemka" pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki. 

Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad remont trasy S8 będzie przebiegał w oparciu o następujące zasady:

  • prace będą prowadzone tylko w nocy – od godziny 20 do 5 rano,
  • odbywać się będą na połowie szerokości jezdni,
  • na odcinkach o długości od 600 do 1000 metrów.

Ponadto za każdym razem najpierw będzie frezowana stara nawierzchnia, później układana nowa i malowane linie, poza tym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h. 

Gdzie prace na S8?

Najpierw, drogowcy będą pracowali na lewej część głównej jezdni w kierunku Białegostoku. Gdy skończą prace na odcinku do Marek, przeniosą się na lewą część jezdni w przeciwną stronę.

Po dotarciu do węzła Łabiszyńska, drogowcy wrócą na kierunek Białystok i wyremontują prawą część jezdni, a następnie prawą część w stronę Wisły.

Te prace potrwają do końca czerwca. O kolejnych etapach remontu między węzłami Powązkowska i Łabiszyńska, drogowcy będą informować w odrębnych komunikatach. 

Remont pozwoli wprowadzić zmiany w organizacji ruchu. Poprawią one bezpieczeństwo, ograniczą punkty kolizji i usprawnią ruch:

  • pasy awaryjne na obu jezdniach trasy S8 pomiędzy ulicami Słowackiego a Gwiaździstą zmienią się w pasy ruchu,
  • tak samo pas awaryjny na węźle Powązkowska w kierunku Białegostoku,
  • na bocznej jedni w kierunku Wisły nad Modlińską będą dwa pasy na wprost. Na wjeździe z Modlińskiej na most będzie jeden pas.

Ostatnie prace powinny zakończyć się w październiku 2026 roku.

Trasa S8 jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem odcinków w kraju, średnio w ciągu doby przejeżdża nim od 140 do 185 tys. pojazdów, w tym 9-14 tys. ciężarówek. 

