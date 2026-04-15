Rusza półroczny remont na warszawskim odcinku S8. Jedna rzecz mocno go wyróżnia

Wymienią nawierzchnię na S8

Kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia na jednej z głównych arterii przebiegających przez teren Warszawy. Chodzi o oblężoną trasę S8, na której drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni. Prace ruszają ze środy na czwartek, z 15 na 16 kwietnia, na początek remont obejmie fragment drogi między węzłami Łabiszyńska a Marki. Docelowo ma być wyremontowana cała "es ósemka" pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki.

Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad remont trasy S8 będzie przebiegał w oparciu o następujące zasady:

prace będą prowadzone tylko w nocy – od godziny 20 do 5 rano,

odbywać się będą na połowie szerokości jezdni,

na odcinkach o długości od 600 do 1000 metrów.

Ponadto za każdym razem najpierw będzie frezowana stara nawierzchnia, później układana nowa i malowane linie, poza tym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Gdzie prace na S8?

Najpierw, drogowcy będą pracowali na lewej część głównej jezdni w kierunku Białegostoku. Gdy skończą prace na odcinku do Marek, przeniosą się na lewą część jezdni w przeciwną stronę.

Po dotarciu do węzła Łabiszyńska, drogowcy wrócą na kierunek Białystok i wyremontują prawą część jezdni, a następnie prawą część w stronę Wisły.

Te prace potrwają do końca czerwca. O kolejnych etapach remontu między węzłami Powązkowska i Łabiszyńska, drogowcy będą informować w odrębnych komunikatach.

Remont pozwoli wprowadzić zmiany w organizacji ruchu. Poprawią one bezpieczeństwo, ograniczą punkty kolizji i usprawnią ruch:

pasy awaryjne na obu jezdniach trasy S8 pomiędzy ulicami Słowackiego a Gwiaździstą zmienią się w pasy ruchu,

tak samo pas awaryjny na węźle Powązkowska w kierunku Białegostoku,

na bocznej jedni w kierunku Wisły nad Modlińską będą dwa pasy na wprost. Na wjeździe z Modlińskiej na most będzie jeden pas.

Ostatnie prace powinny zakończyć się w październiku 2026 roku.

Trasa S8 jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem odcinków w kraju, średnio w ciągu doby przejeżdża nim od 140 do 185 tys. pojazdów, w tym 9-14 tys. ciężarówek.

