Warszawa. 320 kilogramów narkotyków w mieszkaniu. Policjanci oniemieli, gdy to zobaczyli

Policjanci z Wilanowa namierzyli mężczyznę, który ich zdaniem mógł zajmować się handlem narkotykami. Udało się ustalić jego adres. Kryminalni zaczaili się pod jego domem i w pewnej chwili zobaczyli wyjeżdżającą toyotę. Kierowca pasował do rysopisu domniemanego dilera. Policjanci zatrzymali jego auto i poprosili o dokumenty. 49-latek zaczął się nerwowo zachowywać i nie chciał odpowiadać na niektóre pytania. Nie dał też kluczy do mieszkania, więc funkcjonariusze weszli do środka wybijają szybę w oknie.

Policjanci zaczęli przeszukiwać mieszkanie. Nie spodziewali się tego, co zastali w piwnicy. - Natrafili na torby, kartony, walizki i pudełka z hermetycznie zapakowanymi, jak się później okazało, środkami odurzającymi. W sumie, po zważeniu, okazało się, że to 320 kilogramów klefedronu i marihuany – napisała sierż szt. Gabriela Putyra ze stołecznej policji. Szacunkowa wartość „towaru” to 3 mln zł.

Podejrzany zapewnił policjantów, że wszystkie znalezione narkotyki należą do niego. - Sam je ważyłem i pakowałem, nie wiem od kogo je dostałem – powiedział. Mężczyzna trafił do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i usłyszał zarzuty posiadania dużej ilości nielegalnych środków. Sąd umieścił go tymczasowo w areszcie na 3 miesiące. Za to przestępstwo może trafić na wiele lat za kratki.