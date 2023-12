W stroju klauna włamał się i ukradł pieniądze. W domu miał narkotyki

Wystrojona farmaceutka zdobi witrynę apteki w Warszawie. O co tu chodzi? "Jestem niesamowicie dumna"

Grodzisk Mazowiecki. W stroju klauna włamał się do firmy

Do włamania doszło w nocy 3 grudnia. - Zebrane materiały wskazywały, że sprawca dostał się do pomieszczenia po uszkodzeniu konstrukcji budynku i wyważeniu drzwi i skradł kasetkę z pieniędzmi. Dokonał tego przestępstwa przebrany w kombinezon i maskę klauna – napisała w komunikacie prasowym asp. sztab. Katarzyna Zych z grodziskiej policji.

Już nad ranem policjanci namierzyli adres, pod którym mieszkał podejrzany. Gdy weszli do środka zastali dwóch mężczyzn. Przeszukanie lokalu poskutkowało odnalezieniem skradzionej kasetki z pieniędzmi. Znalazł się też strój klauna. Panowie mieli też przy sobie plecak, a w nim 35 g marihuany i tabletki z nielegalnymi substancjami.

W trakcie zatrzymania 36-latek przyznał, że to on wyważył drzwi i zabrał pieniądze. Jego 38-letni kolega stał w tym czasie na czatach. Przyznał też, że narkotyki należą do niego. Prokurator wniósł o policyjny dozór i teraz obaj zatrzymani muszą regularnie meldować się na komisariacie.