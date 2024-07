33-latek pomylił radiowóz z taksówką i usłyszał zarzut. Pechową wpadkę zapamięta na długo

Awaria Microsoft i problemy na lotniskach w Polsce. Pilny apel do pasażerów

Warszawa. Mężczyzna zatrzymał radiowóz

Policjanci z Warszawy przekazali informację o zdarzeniu z Woli. Mężczyzna stojący na chodniku zaczął wymachiwać rękami do nadjeżdżającego auta. Struchlał, gdy spostrzegł, że to nie zamówiona przez niego wcześniej taksówka, a radiowóz. Nerwowo robił wszystko, by jak najszybciej zakończyć rozmowę, czym wzbudził podejrzenia mundurowych. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

33-latek usłyszał zarzut

Policjanci przeszukali 33-latka i ich przeczucie okazało się trafne. Posiadał przy sobie niedozwolone substancje.

"Okazało się, że miał on przy sobie kilka gramów narkotyków. 33-latek został zatrzymany. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności" - przekazała nadkom. Marta Sulowska z KRP Warszawa IV.