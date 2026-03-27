33 tys. kontroli w kilka godzin. Wielka akcja policji na Mazowszu

Maria Hędrzak
2026-03-27 8:16

W środę, 25 marca policjanci z garnizonu mazowieckiego przeprowadzili działania w ramach akcji "Trzeźwość‑Lokalnie". Funkcjonariusze sprawdzili ponad 33 tys. kierowców z zaledwie kilka godzin. Niestety, mimo powracających apeli o rozwagę i zaostrzanych kar, nie brakowało osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po spożyciu.

Jak poinformował zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, w środowe działania na drogach garnizonu mazowieckiego zaangażowanych było łącznie 579 funkcjonariuszy prewencji oraz ruchu drogowego. Tylko jednego dnia udało im się sprawdzić trzeźwość dokładnie 33 078 kierujących w wielu punktach kontrolnych.

Niestety, nie wszyscy sprawdzeni kierowcy wykazali się rozsądkiem i odpowiedzialnością. 34 osoby wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu, w 22 przypadkach kierującym zatrzymano prawa jazdy. Na tym jednak nie koniec, gdyż funkcjonariusze trafili też na kierowcę pod wpływem narkotyków i zatrzymali osiem osób, którym w jeździe nie przeszkadzał obowiązujący sądowy zakaz. 

Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozsądek

- Policjanci podkreślają, że każdy taki przypadek to potencjalna tragedia, której można było uniknąć. Jazda po alkoholu wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach, a nietrzeźwi kierujący są częstą przyczyną wypadków o najcięższych skutkach - zaznaczyli sami mundurowi, apelując do kierowców o zachowanie odpowiedzialności oraz zdrowego rozsądku również już przed rozpoczęciem jazdy. 

Funkcjonariusze dodali także, iż planują podjęcie kolejnych działań, które będą nakierowane na eliminowanie z dróg kierujących pod wpływem. Akcja "Trzeźwość‑Lokalnie" kontynuowana będzie również w piątek, 27 marca, gdy na trasach znów pojawią się liczne policyjne patrole. 

