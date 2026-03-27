33 tys. kontroli w kilka godzin. Wielka akcja policji na Mazowszu

Tysiące kontroli w kilka godzin - akcja mazowieckich policjantów

Jak poinformował zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, w środowe działania na drogach garnizonu mazowieckiego zaangażowanych było łącznie 579 funkcjonariuszy prewencji oraz ruchu drogowego. Tylko jednego dnia udało im się sprawdzić trzeźwość dokładnie 33 078 kierujących w wielu punktach kontrolnych.

Niestety, nie wszyscy sprawdzeni kierowcy wykazali się rozsądkiem i odpowiedzialnością. 34 osoby wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu, w 22 przypadkach kierującym zatrzymano prawa jazdy. Na tym jednak nie koniec, gdyż funkcjonariusze trafili też na kierowcę pod wpływem narkotyków i zatrzymali osiem osób, którym w jeździe nie przeszkadzał obowiązujący sądowy zakaz.

Czytaj również: Nocny dramat w miejscowości Raj. Samochód wpadł do rowu, nie żyje młody kierowca

Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozsądek

- Policjanci podkreślają, że każdy taki przypadek to potencjalna tragedia, której można było uniknąć. Jazda po alkoholu wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach, a nietrzeźwi kierujący są częstą przyczyną wypadków o najcięższych skutkach - zaznaczyli sami mundurowi, apelując do kierowców o zachowanie odpowiedzialności oraz zdrowego rozsądku również już przed rozpoczęciem jazdy.

Funkcjonariusze dodali także, iż planują podjęcie kolejnych działań, które będą nakierowane na eliminowanie z dróg kierujących pod wpływem. Akcja "Trzeźwość‑Lokalnie" kontynuowana będzie również w piątek, 27 marca, gdy na trasach znów pojawią się liczne policyjne patrole.

Policyjna akcja "Trzeźwość‑Lokalnie" na Mazowszu (25.03.2026) - zobacz zdjęcia:

6

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru