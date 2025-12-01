4 osoby zginęły w Mącicach. Prokuratura ujawnia wstrząsające ustalenia. Chodzi o kierowcę

2025-12-01 14:13

Cztery osoby zgięły w potwornym wypadku w Mącicach (pow. przasnyski). Dwie z nich spłonęły żywcem w aucie! Prokuratura ujawniła właśnie wstrząsające ustalenia. Śledztwo zostało umorzone. Dlaczego? Co udało się ustalić śledczym? Chodzi o kierowcę, który doprowadził do wypadku.

Mącice. Cztery osoby zginęły, jedna ciężko ranna

Wracamy do wypadku, do którego doszło 29 listopada 2024 r. w Mącicach (pow. przesmycki). Około godz. 22 na trasie Chorzele-Wielbark w kompleksie leśnym zderzyły się dwa auta osobowe. Kierujący VW Passat jechał w kierunku Wielbarka. Nagle na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Skodą Superb.

Passatem jechało wówczas trzech mężczyzn. Kierowca i jego 48-letni pasażer zginęli na miejscu. Ich ciała znajdowały się poza samochodem. Drugi pasażer trafił w stanie ciężkim do szpitala w Przasnyszu.

Drugim autem - Skodą - podróżowały dwie osoby. Na skutek zderzenia samochód wpadł do przydrożnego rowu, a następnie doszczętnie spłonął wraz z osobami znajdującymi się w środku.

Przerażające nagranie obiegło sieć

Widok na miejscu tragicznego wypadku był przerażająca. Po zdarzeniu portal Remiza.pl na portalu X opublikował wstrząsające nagranie świadka wypadku. Przerażona kobieta krzyczy:

"Tragedia! Facet leży tu na środku bez nóg, tu samochód się pali, tu drugi leży w rowie. Masakra. Normalnie k**** jestem w jakimś, nie wiem, horrorze. Nie wiem czy mam wyjść pomóc, czy co mam zrobić. Ch**, w szoku jestem".

Makabra w Mącicach. Śledztwo umorzone.

Rok po makabrze na drodze Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała o umorzeniu śledztwa. - Śledztwo zostało umorzone z powodu śmierci sprawcy czynu, tj. kierowcy samochodu VW Passat. Postanowienie nie jest prawomocne - przekazała 1 grudnia 2025 r. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Wstrząsające ustalenia śledczych

Prokurator poinformowała również, co w toku postępowania udało się ustalić śledczym. Szczegóły makabrycznego wypadku szokują. - Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków samochodowych wynika, że kierowca Volkswagena Passata przed zderzeniem jechał w prędkością około 104km/h, przy dopuszczalnej administracyjnie w tym miejscu 90 km/h. Z badań krwi wynika, że znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 3,52 promila alkoholu we krwi oraz po użyciu substancji psychotropowej w postaci MDMA (ecstasy). We krwi kierowcy stwierdzono obecność śladową ilość amfetaminy - przekazała prok. Łukasiewicz. Jak dodała, zdaniem biegłego kierowca drugiego auta, skody, w żaden sposób nie przyczynił się do wypadku. Co więcej, przed zderzeniem, jak i w chwili zderzenia, jechał prawidłowo. Z kolei biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, że auto stanęło w ogniu przez wyciek paliwa, które uległo zapłonowi.

