Zbudowali Dom z myślą o młodych matkach, teraz nie mogą go otworzyć. Dramatyczny apel Fundacji

W Warszawie powstał innowacyjny Dom dla Młodych Mam, oferujący schronienie i wsparcie dla ciężarnych lub młodych matek w wieku 18-19 lat.

Mimo że budynek jest gotowy i wyposażony, pozostaje zamknięty, ponieważ Fundacji po DRUGIE brakuje funduszy na jego uruchomienie i roczne utrzymanie.

Placówka ma zapełnić lukę w systemie wsparcia, oferując 12 miejsc oraz kompleksową pomoc psychologiczną, edukacyjną i zawodową.

Dowiedz się, jak możesz wesprzeć otwarcie tego kluczowego miejsca dla młodych matek i ich dzieci.

Na Ursynowie powstał Dom dla Młodych Mam

Dom dla Młodych Mam to pierwsze takie miejsce w stolicy przeznaczone dla bardzo młodych kobiet, najczęściej 18- i 19-letnich, które są w ciąży lub wychowują dzieci, a jednocześnie nie mają bezpiecznego miejsca do życia. Choć nowoczesny i w pełni wyposażony budynek jest gotowy do użytkowania, pozostaje zamknięty na cztery spusty. Dlaczego? Fundacji po DRUGIE, która zrealizowała inwestycję, brakuje pieniędzy na uruchomienie placówki.

- Budowa tego domu zajęła nam wiele lat - powiedziała PAP Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji. Dodała, że bardzo by nie chciała, żeby teraz „ten wysiłek i ogromne zaangażowanie naszych partnerów marnowały się”. Wskazała też, że „dom mógłby wystartować w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, gdybyśmy mieli niezbędne środki finansowe”.

Dom dla Młodych Mam na Ursynowie ma być odpowiedzią na lukę w systemie wsparcia dla dziewcząt opuszczających domy dziecka, placówki resocjalizacyjne lub inne formy pieczy zastępczej. W wielu przypadkach młode mamy nie mogą wrócić do swoich rodzin, a dostępne rozwiązania, jak domy samotnej matki czy ośrodki interwencji kryzysowej, nie są dostosowane do ich wieku i specyficznych potrzeb. Fundacja od lat podkreśla, że pełnoletniość formalna nie oznacza emocjonalnej i życiowej gotowości do roli rodzica.

- Te dziewczyny muszą dostać wsparcie szyte na miarę ich etapu życia. Często same nie zaznały w dzieciństwie stabilności, dlatego potrzebują czasu, obecności dorosłych, edukacji i bezpiecznych warunków, by budować własną przyszłość i świadomie wychowywać dzieci - wskazała Agnieszka Sikora.

Wyjaśniła, że kiedy ma się do czynienia z 18-letnią dziewczyną, która ma dziecko, „trzeba uruchomić także oddziaływania wychowawcze, umożliwiające jej edukację, zdobycie zawodu, a jednocześnie kształtowanie w niej prawidłowych podstaw rodzicielskich, macierzyńskich, bo większość z nich w swoim dzieciństwie nie miała normalnego domu”.

Dlatego młode mamy, które zamieszkają w Domu na Ursynowie, będą objęte codziennym wsparciem opiekunów, otrzymają niezbędną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz możliwość kontynuowania nauki i stawiania pierwszych kroków na rynku pracy.

Placówka oferuje 12 miejsc: dla sześciu młodych matek i ich dzieci. Potrzeby mogą się różnić w zależności od liczby dzieci. Fundacja deklaruje, że jest gotowa reagować na indywidualne sytuacje. Zatrudnieni mają być całodobowi opiekunowie, psycholog i specjaliści pracujący w trybie interwencyjnym. Fundacja planuje korzystać również z dostępnych usług miejskich, m.in. położnych środowiskowych.

Brakuje pieniędzy na start

Szacowany koszt rocznego utrzymania Domu dla Młodych Mam to ok. 800 tys. zł. Kwota obejmuje zatrudnienie minimum pięciu, sześciu opiekunów obecnych 24 godziny na dobę, a także zapewnienie wyżywienia i codziennych potrzeb młodym mamom i ich dzieciom.

Organizacja rozpoczęła zbiórkę pieniędzy, która ma zapewnić finansowanie pierwszych 12 miesięcy pracy placówki. Link do zbiórki publikujemy poniżej. Równolegle trwają rozmowy z władzami miasta, które - jak deklaruje fundacja - są zainteresowane współprowadzeniem ośrodka. Procedury miejskie mogą jednak potrwać wiele miesięcy.

Fundacja podkreśliła, że zapotrzebowanie na miejsca jest duże. Choć nabór jeszcze nie ruszył, organizacja odbiera sygnały od instytucji i osób, które już teraz poszukują bezpiecznego zakwaterowania dla młodych mam.

Jak wygląda Dom dla Młodych Mam w Warszawie?

Dom dla Młodych Mam zaprojektowała pracownia architektoniczna WXCA, która wsparła inwestycję pro bono. Budynek mieści prywatne pokoje dla każdej mamy z dzieckiem, wspólne kuchnie, przestrzeń do zabawy, pralnię, magazyn i ogród umożliwiający uprawę roślin. Jest również wyposażony w ekologiczne rozwiązania - solarny dach, pompę ciepła i bank energii.

- Od początku zależało nam na tym, żeby stworzyć miejsce bliskie domowi, nie instytucji. Intymność i poczucie prywatności są kluczowe dla tych młodych kobiet – podkreśliła prezeska fundacji.

