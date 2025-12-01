Legendy Polskie w ilustracjach Józefa Wilkonia

Choć mogłoby się wydawać, że bankowość i sztuka to dwa odległe światy, historia Banku Pekao S.A. pokazuje coś zupełnie innego. Już pół wieku temu instytucja zaprosiła do współpracy Józefa Wilkonia – wybitnego ilustratora i malarza – powierzając mu stworzenie cyklu prac inspirowanych polskimi legendami. W 95. urodziny artysty, te wyjątkowe ilustracje powracają w plenerową przestrzeń Łazienek Królewskich, przypominając o niezwykłym dialogu między finansami a kulturą. Wystawa pn. „Legendy Polskie” odbędzie się w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie 1 grudnia i będzie dostępna do końca miesiąca. Wystawę będzie można zobaczyć od Al. Ujazdowskich.

Józef Wilkoń, ,,Polskie legendy’’

Autor: Józef Wilkoń, ,,Polskie legendy’’

W 1975 r. artysta stworzył 12 ilustracji przedstawiających sceny najpopularniejszych polskich legend na potrzeby kalendarza, wydanego przez Bank Pekao. W tym roku Józef Wilkoń obchodzi 95. urodziny. Wystawa nie tylko upamiętnia jubileusz artysty, ale także jest dowodem na to, jak współpraca banku z artystą może wzbogacić przestrzeń publiczną i edukację kulturalną zarówno wśród warszawiaków, jak i przyjezdnych w niesamowitej, plenerowej scenerii.

Sztuka jest bardzo ważną, choć nieoczywistą formą działalności Banku Pekao. Od lat jesteśmy aktywnym mecenasem polskiej kultury. Twórczość Józefa Wilkonia zajmuje w naszych działaniach szczególne miejsce – to artysta, którego wyobraźnia ożywiła polskie legendy. Cieszymy się, że jego prace ponownie zagościły w przestrzeni publicznej. Wierzę, że ekspozycja spotka się z zainteresowaniem i z pewnością umili zimowe spacery – komentuje, Monika Gondek, dyrektor Biura Sponsoringu, Eventów i Wizerunku w Banku Pekao S.A.

Niepowtarzalny styl

Cienka kreska, wyraziste kolory i wieloelementowe kompozycje sprawiły, że kalendarz został wznowiony w 2023 r. Ta inicjatywa pokazuje też, że sztuka zajmuje szczególne miejsce w działalności banku, który od blisko 100 lat jest zaangażowanym mecenasem kultury i sztuki w kraju. Józef Wilkoń był wielokrotnie nagradzany, jego prace są dostępne w licznych muzeach, także we Francji i w Japonii.

Józef Wilkoń, ,,Pan Twardowski’’

Autor: Józef Wilkoń, ,,Pan Twardowski’’

Mecenas sztuki

Pekao na przestrzeni lat zgromadził prawie 1200 dzieł sztuki. W 2021 r. powstała wirtualna Galeria Sztuki Banku Pekao S.A., w której można zobaczyć część prac z bankowej kolekcji. To zarówno dzieła klasyków (Matejko, Wyspiański, Kossak), prace innych artystów m.in. Bożenny Biskupskiej, jak też rzeźby i elementy sztuki użytkowej z XIX i XX w. Pekao angażuje się w inicjatywy instytucji kulturalnych, również w nieszablonowe projekty. W ramach współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie powstało łącznie pięć filmów o artystach związanych z bankiem, które są dostępne bezpłatnie na stronie wirtualnej galerii.

Józef Wilkoń, ,,Warszawski Bazyliszek’’

Autor: Józef Wilkoń, ,,Warszawski Bazyliszek’’

„Legendy Polskie” w plenerze

Od 1 grudnia w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich będzie można zobaczyć mistrzowskie interpretacje polskich legend Józefa Wilkonia:

  1. Legenda o trzech braciach
  2. Popiel i myszy
  3. Smok wawelski
  4. Królowa Bałtyku
  5. Wiano królowej Kingi
  6. Noc Świętojańska
  7. Trębacz i Tatarzy
  8. Twardowski
  9. Bazyliszek
  10. Boruta
  11. Janosik
  12. Śpiący rycerze

