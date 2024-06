45-latek wciągnięty przez śmieciarkę. Rannemu prawie urwało rękę

Pierwsze informacje o tym horrorze, do którego doszło w Wieliszewie (pow. legionowski) dotarły do nas chwilę po godzinie 15. Jak udało nam się ustalić, 45-letni mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń jednej ręki. − Został wciągnięty przez śmieciarkę do środka. Zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala − przekazali nam mieszkańcy.

Informacje te potwierdziliśmy również w legionowskiej policji. − Przed godziną 14 otrzymaliśmy zgłoszenie. Ranny został 45-letni mężczyzna w trakcie załadunku śmieciarki. Jego ręka została wciągnięta do środka. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u − przekazała nam kom. Justyna Stopińska z legionowskiej policji.

45-latka przetransportowano śmigłowcem do warszawskiego szpitala. − Na miejscu cały czas pracują policjanci. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia − dodaje kom. Stopińska.